Em Itaquá, secretarias mudam de endereço durante reforma

Boigues: Estamos modernizando a estrutura para dar melhores condições de trabalho aos

servidores e de atendimento à população

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está reorganizando a estrutura administrativa municipal em razão das obras de reforma e ampliação do Paço Municipal. Como parte desse processo, secretarias que funcionavam no prédio passam a ocupar imóveis distintos na região da Vila Virgínia. A medida busca garantir a continuidade dos serviços públicos, assegurar condições adequadas de trabalho aos servidores e manter o atendimento à população.

A Secretaria de Administração programou a mudança para a próxima terça (3) e quarta-feira (4) para um imóvel na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 110, na Vila Virgínia. As demais que funcionavam no paço já se mudaram: a Secretaria de Gabinete passou a atender na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 201. Já Governo e Tecnologia está atendendo na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 200. As secretarias de Inovação e Turismo estão instaladas na rua Vereador José Barbosa de Araújo, 260.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura está na avenida Vereador João Fernandes da Silva, 345; e as secretarias de Planejamento e Finanças, Receita e Relações Institucionais estão na rua Araxá, 280. As pastas seguem com funcionamento em dias úteis, das 8h às 17h. As demais, que já operavam em imóveis separados, não tiveram alterações nos endereços. A orientação é que os moradores confiram o local atualizado do setor antes de se deslocarem em busca de atendimento.

O prefeito Eduardo Boigues destacou que a intervenção representa um investimento na modernização da estrutura pública. “A obra do paço é um investimento no futuro. Estamos modernizando a estrutura para dar melhores condições de trabalho aos servidores e, principalmente, atendimento mais eficiente, acessível e qualificado à população.”

O secretário de Governo e Tecnologia, Marcello Barbosa, ressaltou que a transferência exigiu planejamento e integração. “Estamos trabalhando para que essa transição ocorra de forma organizada, garantindo que cada secretaria tenha condições adequadas para continuar suas atividades. A descentralização exigiu planejamento e integração, mas também é uma oportunidade de aperfeiçoar os processos administrativos. Nosso compromisso é assegurar que o cidadão saiba onde encontrar cada serviço e continue sendo atendido.”

A transferência acontece em meio a um dos principais projetos de modernização da estrutura pública. Com investimento de R$ 19 milhões, por meio de financiamento do Desenvolve SP, a obra contempla a modernização completa da edificação existente e a construção de um prédio anexo, ampliando a capacidade da sede administrativa.

Entre as melhorias previstas estão a revitalização da fachada, a modernização dos ambientes internos e externos, a substituição dos sistemas elétrico e hidráulico, a implantação de climatização, adequações de acessibilidade e a instalação de sistemas de proteção e combate a incêndio. O projeto também prevê a construção de refeitório, cozinha e área de descanso para os servidores, além de melhorias no paisagismo externo.