Fundo Social de Suzano recebe uma tonelada de alimentos

Mantimentos serão destinados às ações assistenciais desenvolvidas pelo Fundo Social

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Ishi, recebeu na quarta-feira (04), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, uma tonelada de alimentos não-perecíveis arrecadados durante a 4ª edição da Roger’s Fast Run, ocorrida no domingo (01), no Suzano Shopping. Os mantimentos serão destinados às ações assistenciais desenvolvidas pelo órgão municipal, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. A arrecadação foi realizada por meio da participação dos corredores no evento esportivo, que chegou à sua quarta edição na cidade e também teve como propósito incentivar a solidariedade. A iniciativa foi idealizada pelo proprietário da Roger’s Sports, Rogério Simões, com a participação do diretor de eventos, Paulo Adriano Campos. A entrega também contou com a presença do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado.