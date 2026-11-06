Escolas de Arte e Música realizam matrículas com condições especiais

O desenvolvimento cultural e a expressão artística ganham força em Mogi das Cruzes com a abertura das matrículas para o próximo ciclo de aulas da Escola de Música Massaro e do Ateliê da Chelli. Ambas as instituições se consolidam como referências no ensino das artes, oferecendo um espaço de acolhimento, aprendizado e transformação para todas as idades, com benefícios exclusivos para quem fizer a inscrição antecipada.

Com 36 anos de tradição na educação musical, a Escola de Música Massaro atua no desenvolvimento de talentos desde 1 ano de idade até a terceira idade. Sob a direção pedagógica e administrativa de Luciana Massaro, 56 anos, a instituição foca em uma proposta inclusiva e emocional. Sua oferta abrange cursos variados como piano, violão, teclado, ukulele, contrabaixo, guitarra, violino, viola, flauta doce, canto, saxofone e musicalização infantil, além de teoria musical e musicoterapia. Instalada em uma estrutura segura próxima ao shopping, com salas equipadas e monitoramento por câmeras, a Massaro traz como novidade a expansão das bandas de jovens e o Coral de Adultos. A campanha de matrículas e rematrículas oferece vantagens significativas: quem efetivar a inscrição antecipada em novembro ou dezembro paga apenas 50% da mensalidade e 50% da taxa de matrícula. As famílias podem conhecer o espaço gratuitamente ou agendar uma aula experimental.

Paralelamente, o Ateliê da Chelli completa dois anos promovendo a democratização das artes plásticas em Mogi das Cruzes. Localizado na Unità Conceito Colaborativa — espaço administrado por Eduardo Rangel, 60 anos, e Karina Malfi Sardilli Rangel, 54 anos, empresária e curadora do espaço —, o ateliê é comandado pela professora Sheila Chelli de Medeiros, 51 anos, formada em Artes Plásticas e pós-graduada em Arte-Educação. Atendendo alunos a partir dos 3 anos, jovens e adultos, o local ensina técnicas de aquarela, pintura em tela a óleo e acrílica, e mandalas em pontilhismo. A estrutura oferece sala equipada, estacionamento e área de convivência. Entre as novidades está a realização do vernissage dos alunos, evento em que as obras produzidas serão expostas para amigos e familiares. Para garantir a vaga em 2027, o ateliê isenta os alunos da casa da taxa de rematrícula e oferece aos novos ingressantes 50% de desconto no curso escolhido para matrículas feitas ainda em 2026, com início do pagamento das mensalidades apenas em fevereiro.

Seja para cultivar um hobby, buscar qualidade de vida ou trilhar uma carreira artística, a antecedência garante as melhores vagas e horários na agenda do próximo ano.

Serviço:

Escola de Música Massaro

Endereço: Av. São Paulo, 1.139 – Mogi das Cruzes, SP

Telefones: (11) 4796-5335

E-mail: escolalucianamassaro@hotmail.com

Site: escolamassaro.com.br

Ateliê da Chelli (na Unità Conceito Colaborativa)

Endereço: Rua Agostinho Caporali, 387 – Mogi das Cruzes, SP

WhatsApp / Informações: (11) 94978-7691