Advogada Jeruza Reis celebra 33 anos de seu escritório em Poá

Com uma trajetória marcada por dinamismo e dedicação ao Direito, a advogada Jeruza Lisboa Pacheco Reis celebra 33 anos de seu escritório de advocacia com atuação consolidada nas áreas Empresarial, Imobiliária e Família. Sintonizada com as tendências do mercado e demandas da área jurídica, a profissional adquiriu expertise na elaboração de holdings e em assessoria para a expansão de negócios, com ênfase em comércio exterior e licitações. Com sede física em Poá (SP), o escritório conta com time de ponta e atende clientes de todo o território nacional.

Jeruza atua na advocacia há 34 anos, quase a totalidade de tempo de seu escritório próprio. Neste período, acumulou não apenas larga experiência, mas, também, investiu em sua formação técnica, que vai além, inclusive, da seara legal.

Doutoranda em Direito pela Fundação Universitária Iberoamericana (Funiber) e mestre em Filosofia do Direito, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, Jeruza é, ainda, especialista em Direito Empresarial, pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), onde se graduou em Direito; e em Direito Imobiliário, Direito da Família, Sucessões, Direito Civil, e Direito Processual Civil, pela Escola Superior de Advocacia (ESA) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A formação em Letras, pela R2 Formação Pedagógica; e em Teologia, pela Faculdade Teológica Ibetel; completam o histórico profissional da jurista.

Com ampla experiência, também, em Direito Público (Administrativo) e em Direito da Mulher, a advogada optou de maneira estratégica direcionar os trabalhos de seu escritório às áreas Empresarial, Imobiliária e de Família. Aparentemente distintos, os campos têm indiscutível convergência.

Segundo Jeruza, o segmento de sucessão abarca inventários (herança) e a mais nova tendência, as holdings – empresas de uma mesma família abertas para reunir, administrar e proteger o patrimônio coletivo, incluindo a partilha antecipada.

“A legislação brasileira é bastante burocrática no que reside à sucessão, e as holdings facilitam muito na partilha entre parentes. Para qualquer pessoa que têm três ou mais bens, já é indicada a criação de uma holding. Entre as inúmeras vantagens desta medida estão a redução de impostos, dispensa de inventários e maior garantia jurídica à família que está à frente do processo. Somos especialistas nesta modalidade”, detalha a advogada.

Ainda no setor imobiliário, o escritório de Jeruza Reis atua nas esferas judicial e extrajudicial. A jurista tem longo itinerário no segmento notorial (trâmites cartorários). No caso de contendas, explica a especialista, soluções pacíficas são mais rápidas e menos onerosas para ambas as partes e, desta forma, são os caminhos mais viáveis sugeridos pelo escritório aos seus clientes.

“A judicialização nem sempre é a melhor saída. Acreditamos que a conciliação é uma alternativa que acelera o processo. Por isso, nossa equipe direciona esforços para alcançar um acordo seguro e que não precise parar no Judiciário”, recomenda a advogada, que é membro das Comissões de Direito Imobiliário e de Direito Empresarial da OAB de Mogi das Cruzes-SP.

No que se refere à seara empresarial, a atuação de Jeruza Reis também é destaque. De acordo com a profissional, o leque do escritório nesta área é bastante amplo e caminha lado a lado com os interesses de seus assessorados. Os serviços vão desde a elaboração e a avaliação de contratos; análise de legislação interna e estrangeira; criação e adaptação de estatutos; formação de quadros societários; cobranças judiciais; e acompanhamento de processos e de licitações – só para citar algumas possibilidades.

“Compor um corpo jurídico interno nem sempre é possível para muitas empresas, mas ter uma assessoria legal externa, sem dúvida, é fundamental, além de viável. O escritório toma conta de tudo: faz as consultas, análises e acompanhamentos necessários, a fim de garantir que o empresário tenha mais segurança em seus investimentos e total organização de seus negócios”, finalizou ela.

SERVIÇO

Escritório Jeruza Reis

Atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h, mediante agendamento

Contato: (11) 92474-1122 (WhatsApp)

E-mail: jeruza@adv.oabsp.org.br

Instagram: @jeruzareis.adv

Endereço: Avenida Antônio Massa, 310, sala 1, Centro – Poá-SP