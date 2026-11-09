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Mogi Shopping abre Natal com espetáculo inspirado na Broadway

Com direção artística de Fernanda Chamma, “The Christmas Show”  será apresentado dia 11, às 20h, na Praça de Eventos. A noite também marca a estreia da decoração “Acordes de Natal”

O Mogi Shopping abre a temporada de Natal no dia 11, às 20h, com “The Christmas Show”, espetáculo do Estúdio Broadway com direção artística de Fernanda Chamma. Aberta ao público, a apresentação acontece na Praça de Eventos e marca a inauguração da decoração “Acordes de Natal”.

Criada especialmente para a ocasião, a montagem se inspira nos espetáculos natalinos da Broadway, em Nova York, e do West End, em Londres. Em cerca de 40 minutos, quatro solistas e dez bailarinos levam ao palco clássicos de Natal em uma apresentação que reúne música, dança e teatro musical.

Este é o segundo ano consecutivo em que Fernanda Chamma dirige a abertura do Natal do Mogi Shopping. Em 2025, o espetáculo reuniu famílias na Praça de Eventos. Neste ano, a diretora retorna com uma nova montagem, apresentada diante do cenário que o público conhecerá na mesma noite.

Memórias do Natal

A ideia de que uma canção pode trazer de volta a lembrança de um encontro, de uma ceia ou de um Natal em família inspira “Acordes de Natal”. O tema traduz esses momentos em notas que, juntas, formam o acorde que dá nome à decoração.

Na Praça de Eventos, o cenário principal terá uma árvore de mais de 8,5 metros, sinos gigantes, um clarinete de grandes proporções e notas musicais. A ambientação também se estende pelos corredores do shopping, com luzes, instrumentos e elementos tradicionais do Natal que acompanham o público no caminho até a praça.

Serviço

“The Christmas Show”

Quando: 11 de novembro, às 20h

Local: Praça de Eventos do Mogi Shopping

Entrada: gratuita

Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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