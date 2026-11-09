Mogi Basquete enfrenta o Pinheiros fora de casa pelo NBB CAIXA

O Mogi Basquete tem mais um compromisso importante pelo NBB CAIXA 2026/27 nesta segunda-feira (9). A equipe mogiana enfrenta o Pinheiros, às 20h, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, em confronto direto entre duas equipes que ocupam as primeiras posições da tabela. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB CAIXA e pela XSports.

O Mogi chega ao duelo com quatro vitórias em cinco partidas disputadas, ocupando a quinta colocação na classificação. A equipe vem de um resultado positivo diante do Basquete Cearense, quando venceu por 89 a 78, no ginásio Hugo Ramos, após uma grande reação no segundo tempo.

Além da boa campanha no brasileiro, o time comandado por Fernando Penna também vive um momento importante na temporada. Recentemente, garantiu a classificação para o Final Four da Liga Sul-Americana com 100% de aproveitamento, somando seis vitórias em seis jogos e assegurando a liderança do Grupo E.

Do outro lado, o Pinheiros ocupa a terceira colocação, com cinco vitórias em seis partidas disputadas, uma a mais que o Mogi. O confronto representa uma oportunidade para a equipe mogiana somar mais um resultado positivo fora de casa e seguir na disputa pelas primeiras posições do campeonato.