Empresa Suzano registra alta de 36% da receita no terceiro trimestre

Valor de R$ 16,5 bilhões representa maior receita líquida trimestral da história da companhia, após incorporação dos resultados referentes à Arbex

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, divulga o balanço referente ao terceiro trimestre de 2026 (3T26) com a incorporação dos resultados referentes à Arbex, joint venture entre Suzano e Kimberly-Clark criada em julho deste ano. Impulsionada principalmente pela consolidação dos resultados na nova empresa, a Suzano registrou receita líquida de R$ 16,5 bilhões, alta de 36% na comparação com o terceiro trimestre de 2025 e novo recorde trimestral na história de 102 anos da companhia.

O EBITDA ajustado somou R$ 5,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 9% sobre o terceiro trimestre do ano passado. Já a geração de caixa operacional totalizou R$ 3,8 bilhões, expansão de 12% em igual comparação. Na última linha do balanço, a Suzano registrou resultado positivo de R$ 2,1 bilhões.

Conforme informado após a formalização do acordo com a Kimberly-Clark, a Suzano detém 51% da participação societária da Arbex e por isso consolidará a partir deste trimestre 100% das demonstrações financeiras da joint venture.

“Este trimestre inaugura uma nova fase na trajetória da Suzano. Com a Arbex, somos agora uma companhia com atuação mais ampla, tanto geograficamente quanto em nosso portfólio de produtos. Essa combinação, aliada ao nosso foco contínuo em competitividade, fortalece ainda mais a Suzano e reforça nosso posicionamento de longo prazo. Nossa prioridade continua sendo executar nossa estratégia com disciplina e transformar as oportunidades que temos pela frente em valor sustentável para nossos stakeholders”, afirma o presidente da Suzano, Beto Abreu.

No trimestre, a Suzano comercializou 3,2 milhões de toneladas de celulose, matéria-prima utilizada na fabricação de produtos como papel higiênico, papéis para embalagens e papéis de imprimir e escrever. No segmento de Papel e Embalagem, as vendas totalizaram 374 mil toneladas. Já a Unidade de Bens de Consumo, que passa a incorporar as vendas da Arbex além das operações da Suzano no Brasil, negociou 299 mil toneladas no período.

Com a Arbex, a Suzano amplia sua presença internacional e diversifica sua fonte de receitas. No terceiro trimestre, a Unidade de Bens de Consumo registrou receita líquida de R$ 5,0 bilhões, dos quais R$ 4,2 bilhões acumulados no mercado externo, EBITDA ajustado de R$ 803 milhões e geração de caixa operacional de R$ 609 milhões.

Endividamento

A alavancagem da Suzano encerrou o trimestre em 3,7 vezes em dólar, em função do desembolso de US$ 1,3 bilhão para a aquisição de participação de 51% na nova empresa, da incorporação integral da dívida líquida da Arbex e da consolidação no balanço de apenas três meses do EBITDA ajustado gerado pela joint venture. Porém, quando incorporado o resultado pró-forma da Arbex nos últimos 12 meses ao EBITDA ajustado da Suzano, a relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado seria de 3,4 vezes ao final do trimestre.

O endividamento líquido da Suzano passará a refletir a integralidade dos resultados da joint venture somente ao final do segundo trimestre de 2027, uma vez que o cálculo da alavancagem incorporará gradualmente o EBITDA ajustado da Arbex a cada trimestre.