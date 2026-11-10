Braz Cubas realiza Encontro Científico Internacional e Mostra de Itinerários

O Centro Universitário Braz Cubas promove, nesta terça, dia 10, a XVI edição do Encontro Científico Internacional da Braz Cubas (ENCIBRAC), principal evento da instituição voltado ao incentivo à pesquisa acadêmica. A programação reúne alunos, professores e pesquisadores nacionais e internacionais, com a apresentação de mais de 300 trabalhos.

A abertura será realizada às 17h, com palestra de Susana Graciela Pérez Barrera, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu de Educação para as Altas Habilidades/Superdotação e do Doutorado em Educação da Universidad de la Empresa, em Montevidéu, no Uruguai.

Nos dias 11 e 12, a instituição também realiza a VI Mostra de Itinerários Extensionistas, que apresentará cerca de 550 trabalhos desenvolvidos por estudantes de diferentes cursos. Os projetos contemplam iniciativas de extensão realizadas com as comunidades interna e externa, abrangendo municípios de todo o Alto Tietê. As apresentações ocorrerão nos mesmos períodos. As apresentações dos trabalhos ocorrerão das 8h30 às 11h30 e das 19h às 21h30. Informações acesse: www.brazcubas.br