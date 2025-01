ONG FERA realiza evento de adoção

A ONG FERA (Frente pela Educação e Responsabilidade Animal) promove, no próximo dia 25 de janeiro, (sábado) mais um evento de adoção responsável. A ação será realizada na loja da Polipet da Vila Lavínia, localizada na avenida Francisco Ferreira Lopes, 255, das 10h às 15h.

O evento contará com a presença de aproximadamente dez cães, prontos para encontrar um novo lar cheio de amor e cuidado. É uma oportunidade perfeita para quem deseja incluir um novo membro na família e, ao mesmo tempo, apoiar a causa animal.

A ONG FERA, atuante há dez anos oficialmente em Mogi das Cruzes, é reconhecida pelo trabalho incansável no resgate, recuperação e encaminhamento de animais abandonados para adoção responsável. Além disso, promove diversas ações educativas e de conscientização sobre o bem-estar animal.



