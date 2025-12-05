On Business | Edição 1419

Estive na pré-inauguração, no dia 29 de novembro, do novo restaurante Steak Bife, de Erick Jacquin, no Mogi Shopping. A abertura do delicioso empreendimento aconteceu no dia 1º, sendo este a terceira casa que o renomado chef francês abre na nossa cidade. No cardápio, corte especiais de carnes, molhos, saladas, rodízio de guarnições e muito mais

Também no dia 29, o colégio Saint Thomas realizou a Jornada Francesa no parque Leon Feffer. Neste ano, o tema foi “Tour de France” e contou com apresentação de convidados que fizeram manobras com bicicletas. Na foto, meu netinho Cássio Sponda de Almeida com a querida Lívia Bolina, proprietária da escola