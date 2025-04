On Business | Edição 1385

Nos dias 5 e 6 de abril, a loja World Store Kids e Teens realizou um evento especial de Páscoa, em que participei com os meus netinhos Cássio, Ícaro e Cecilia. Fomos recebidos pela querida Geni Teresa, que nos proporcionou um coquetel de chocolates e guloseimas, destinado a todos os clientes. Foi uma tarde deliciosa



A Sabores do Nonno de Mogi das Cruzes, de José Maria da Paz e Rubens Hoecke, foi prestigiada em evento da Dalila de Nóbrega, artista do SBT e neta do renomado Carlos Alberto de Nóbrega, no último mês. A artista preparou uma festa e ofereceu as melhores massas para os seus convidados. Hoje, a loja mogiana é considerada a segunda maior em venda da rede no Brasil

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.