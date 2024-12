Estive presente no “Encontro Anual Sesc Mesa Brasil”, que aconteceu na tarde do dia 10, na unidade de Mogi das Cruzes. O evento reuniu parceiros e doadores do programa Mesa Brasil, que visa o combate à fome e ao desperdício de alimentos

No dia 11, a educada e inteligente Maya Talarico, filha dos amigos Thales e Rosângela Talarico, completou 9 aninhos em uma animada festa no Jokempô Buffet, em que o Black and White foi o dress code adotado por todos os convidados. Parabéns!