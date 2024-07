Obras na rotatória do Habib’s são iniciadas pela Prefeitura

Obras irão substituir a atual rotatória da Praça Kazuo Kimura, na Vila Nova Mogilar, por um complexo viário, com cruzamento, pontes e novo ordenamento do trânsito

O prefeito Caio Cunha autorizou, na tarde dessa quarta-feira (3), o início das obras de transformação da atual rotatória da Praça Kazuo Kimura, conhecida como Rotatória do Habib’s, em um sistema viário para a melhoria da fluidez do local, que recebe cerca de 90 mil veículos por dia. Os trabalhos serão realizados com recursos municipais.

As obras serão desenvolvidas pela Construtora Kamilos, vencedora do processo licitatório, e terão investimento de R$ 5.948.827,74, com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) e contrapartida municipal. O contrato tem previsão de seis meses para execução.

“O início das obras é muito significativo pelo impacto positivo para o trânsito e pelo símbolo que ela representa. Atualmente, as pessoas que vêm da região nordeste da cidade, como bairros do Rodeio, Vila Nova Mogilar e César de Souza perdem de 25 a 40 minutos no trânsito em um curto espaço. A obra vai trazer melhoria para a mobilidade urbana e para a vida das pessoas”, disse o prefeito Caio Cunha.

Nos primeiros dias das obras, a Praça Kazuo Kimura receberá os tapumes e serão iniciadas as intervenções de preparação, com a retirada das árvores, que serão transplantadas para o viveiro da Prefeitura. Na sequência, a empresa começará os trabalhos para a construção no novo cruzamento que substituirá a rotatória. Ao mesmo tempo, a estrutura das pontes a serem instaladas sobre o córrego Lavapés, na Avenida Yoshiteru Onishi, será construída em outro ponto, para depois ser encaminhada para o local.

“A obra não vai afetar o trânsito de imediato porque os trabalhos começarão a ser feitos no interior da rotatória. Todas as intervenções serão planejadas sempre buscando minimizar o impacto na circulação de veículos”, completou o prefeito, ao lado do secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, e da secretária municipal de Mobilidade Urbana, Miriam Benites.

Também participaram da cerimônia de início das obras do novo complexo viário os vereadores Marcos Furlan, Johnross Jones Lima e Juliano Botelho, além de secretários municipais e representantes da Construtora Kamilos.

Entenda o projeto

A rotatória existente atualmente na Praça Kazuo Kimura será transformada em um cruzamento com semáforos. As conversões à esquerda para os veículos que circulam pela Avenida Francisco Rodrigues Filho e desejam acessar as avenidas Manoel Bezerra de Lima Filho e Yoshiteru Onishi serão proibidas. Estes movimentos de tráfego serão possíveis com a utilização da nova via que liga a Rua Professor Ismael Alves dos Santos e a avenida Yoshiteru Onishi.

Outra opção será a transposição do córrego Lavapés que será construída na altura da Rua Newton Straube e permitirá a saída de veículos da Vila Nova Mogilar pela Avenida Yoshiteru Onishi em direção ao Centro Cívico. Uma outra transposição será construída na altura da nova via já construída e será utilizada pelos motoristas que desejam seguir para a região da Vila Nova Mogilar ou para as proximidades da Fatec.

A primeira etapa para a viabilização do projeto foi realizada pela Prefeitura entre 2021 e 2022, com a abertura da nova via que ligará a Rua Professor Ismael Alves dos Santos à Avenida Yoshiteru Onishi . A nova via deverá ter o trânsito liberado na próxima semana.

Para facilitar a mobilidade dos moradores dos condomínios localizados na pista marginal da Avenida Francisco Rodrigues Filho, o canteiro na altura do cruzamento com a Avenida Antonio de Almeida será aberto, permitindo o acesso direto sem que os veículos precisem passar pela região da rotatória.

Todas as intervenções serão acompanhadas pela estrutura técnica da Prefeitura de Mogi das Cruzes e planejadas para minimizar os impactos na circulação de veículos e do transporte coletivo. Possíveis interdições serão previamente comunicadas à população, com a indicação de alternativas de tráfego.

As intervenções também trarão mais segurança para a circulação dos pedestres que transitam pela região e contarão com acessibilidade adequada.

Créditos: Warley Kenji/PMMC



O intuito é dar maior fluidez aos mais de 90 mil carros que passam pelo local, diariamente