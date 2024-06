Obras de pavimentação chegam à Chácara Guanabara

O prazo da obra é de quatro meses

A Prefeitura de Mogi das Cruzes fez o anúncio, no sábado (22), das obras de pavimentação da Avenida das Américas, na Chácara Guanabara. A autorização para o início das obras foi dada pelo prefeito Caio Cunha, que esteve no bairro e destacou a importância do trabalho para a comunidade. Com investimento de R$ 1.498.970,12, a obra terá extensão de 998,39 metros lineares, área total de 4.826 metros quadrados e prazo de execução de quatro meses.

A empresa ARS será a responsável pelos serviços, que incluirão toda a drenagem da via, recuperação de base, pavimentação asfáltica, além da implantação de guias e sarjetas. Os recursos são do Governo do Estado e a fiscalização da execução ficará por conta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

De acordo com Caio Cunha, “a pavimentação terá início agora, mas o trabalho começou há um ano, quando fomos buscar os recursos para a obra e começamos o processo de licitação”.

Segundo o secretário Alessandro Silveira, como parte do contrato, a empresa responsável já vem trabalhando na elaboração do projeto executivo e as máquinas devem começar os trabalhos de campo em 15 dias.

Rede de água

Em dezembro de 2021, foram entregues as obras de ampliação do abastecimento de água na Chácara Guanabara. O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) instalou mais de oito quilômetros de rede de água. O projeto foi executado com mão de obra da própria autarquia.

Créditos: Warley Kenji/PMMC



O trabalho no bairro começou há um ano