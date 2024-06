O livro “Cerimonialista de Sucesso” traz experiências nas áreas de eventos

O Alto Tietê teve a assessora de eventos Renata Sponda como coautora

Mostrar assuntos interessantes para quem gosta de fazer festa, seja assessor de eventos ou fornecedor da área, é o objetivo do livro “Cerimonialista de Sucesso – Inspirações, ensinamento e partilhas”, da editora Fibrupam. Com o lançamento, que aconteceu na terça-feira (25), às 19h30, no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, o livro conta com textos de 16 assessores do Brasil, inclusive de Mogi das Cruzes. Cada coautor escreveu sobre um tema diferente, focando na importância e nos cuidados necessários para se ter uma empresa de sucesso.

Uma das escolhidas para representar a região foi Renata Sponda, da Renata Sponda Assessoria de Eventos, que está no mercado há oito anos.

O livro, projeto de Rodrigo do Carmo, Júlio Dias e Cláudio Fernando, traz experiências que auxiliam assessores a trabalharem com todos os tipos de festas, focando em qualidade e excelência. “Eu dediquei a minha parte para falar de pontos que aprendi nesses oitos anos de profissão, mostrando a importância de o mercado estar atento a tudo o que é oferecido para nós e para os nossos clientes”, relata Sponda.

Renata, graduada em Marketing e em Eventos pela Anhembi Morumbi, atende a todos os tipos de eventos, mas tem um carinho especial por casamentos. “Gosto muito de todas as áreas, mas o que mais toca o meu coração são os casamentos”, revela.

Para finalizar, conta que foi uma emoção participar de algo tão importante para a profissão. “Fiquei muito entusiasmada com o convite. E perceber que a nossa empresa está indo pelo caminho certo, dando total atenção para os detalhes dos eventos e para o desejo do cliente, enche o coração de alegria”, finaliza a assessora.

O livro está na Livraria Nacional e pode ser adquirido diretamente com a editora, ou com cada um dos coautores. Para interessados, podem entrar em contato para a empresa da Renata Sponda, pelo número: (11) 95779-7661.

