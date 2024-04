Nova linha de ônibus ligará os distritos de Jundiapeba e Taiaçupeba a partir de maio

A Prefeitura de Mogi das Cruzes inicia em maio a operação de uma nova linha do sistema municipal de transporte coletivo, que ligará os distritos de Jundiapeba e Taiaçupeba. A linha L007 será circular e atenderá uma antiga demanda dos moradores de Taiaçupeba, facilitando o acesso a serviços públicos e melhorando a mobilidade urbana da região.

O novo trajeto terá ponto inicial e final nas proximidades da estação Jundiapeba da CPTM. Os ônibus deixarão o distrito pela rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves, conhecida como Estrada de Varinhas, e seguirá até a estrada do Karuka, que faz a ligação com a rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, que dá acesso a Taiaçupeba. Após atender o distrito, os ônibus voltarão a Jundiapeba pelas mesmas vias arteriais.

Entre os benefícios da linha L007 para os moradores de Taiaçupeba está a facilidade de acesso a serviços públicos de saúde, como a UPA Jundiapeba a Unica e o hospital Doutor Arnaldo Pezzuti Cavalcanti. Também serão beneficiadas as pessoas que utilizam equipamentos sociais, como a unidade do programa Mogi Conecta Empregos localizada no CIC Jundiapeba e o CRAS do distrito. Além disso, o novo trajeto beneficiará os passageiros que utilizam os trens da CPTM, com acesso à Estação Jundiapeba.

Outra facilidade para os usuários será a possibilidade de integração com todas as outras linhas do sistema municipal de transporte coletivo por meio do Cartão Pronto!. Com isso, os moradores de Taiaçupeba passam a contar com mais opções para chegar a outros pontos do município, como o distrito de Braz Cubas ou a região central, podendo fazer a integração com as linhas que partem de Jundiapeba.

Todas as informações sobre horários, itinerários e atendimentos do sistema de transporte coletivo podem ser consultados na página mobilidade.mogidascruzes.sp.gov.br/site/transportes. Os passageiros também podem obter informações pelo WhatsApp do Departamento de Transportes, no número (11) 4798-5122.

Confira o itinerário da nova linha L007:

Jundiapeba – Taiaçupeba

– Estação Jundiapeba

– Avenida Dona Áurea Martins dos Anjos

– Avenida Presidente Altino Arantes

– Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves

– Hospital Doutor Arnaldo Pezzuti Cavalcanti

– Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves

– Estrada do Karuka

– Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira

– Rua Aleixo Costa

– Rua Seis de Junho

– Rua Antonio Pinheiro Nobre

Taiaçupeba – Jundiapeba

– Rua Antonio Pinheiro Nobre

– Rua Seis de Junho

– Rua Antonio Pinheiro Nobre

– Rua Alberto Willy Auerbach

– Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira

– Estrada do Karuka

– Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves

– Hospital Doutor Arnaldo Pezzuti Cavalcanti

– Rodovia Engenheiro Cândido do Rego Chaves

– Avenida Presidente Altino Arantes

– Rua Adriano Pereira

– Avenida Dona Áurea Martins dos Anjos

– Estação Jundiapeba