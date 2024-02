Nós Não Andamos Sós” faz única apresentação gratuita em Suzano

O espetáculo circense “Nós Não Andamos Sós”, com direção de Rodrigo Matheus e com os artistas Carlos Sugawara e Dani Barros (Circo Soul), faz única apresentação gratuita em 03 de março, domingo, às 19h, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, em Suzano. O projeto de circulação foi contemplado com Edital ProAC Nº 08/2022.

O personagem Allan, um homem cis-hetero com tendências binárias, é vivido pela atriz e performer Dani Barros, que apresenta sua autodescoberta e orienta a camada narrativa. Esse “homem” revela sua trajetória que vai de cisgênero ao gênero fluído, simbolizada por meio de sapatos e técnicas circenses. A seguir, os artistas representam outras histórias e trazem outras personagens, como por exemplo, a história de uma mulher lésbica que questiona sua orientação e identidade. Por fim, em outra camada vem a alegoria de um programa jornalístico para informar, de maneira lúdica, texto e dados reais.

Em “Nós Não Andamos Sós”, a narrativa é construída em camadas para mostrar a diversidade de variações que representam o universo LGBTQIA+, formado por diferenças de posicionamento, de identidade de gênero e de orientação sexual. Os gêneros binários são construções sociais que, ao longo da história da sociedade ocidental, norteiam o entendimento hegemônico sobre o tema. Com isso, a premissa do trabalho é de que cada ser humano é único, e que todos são capazes de amar, e destacar que há muitas formas de amar. Para tanto, o trabalho mostra, por meio de vários personagens e citações, que o mundo é mais diverso do que se sabe ou se percebe.

Espetáculo Circo Soul – Nós Não Andamos Sós – Teatro Municipal de Maua – Outubro 2023 Photo by Paulo Barbuto

Serviço

Local: Teatro Municipal “Dr. Armando de Ré” – Rua Gen. Francisco Glicério, 1.354 – Centro – Suzano – SP.

Data: 03/03. Domingo, às 19h.

Ingressos: Grátis.

Classificação indicativa: 14 anos.