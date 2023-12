Natal do Clube de Campo encanta com contação de história e show musical

O clima natalino definitivamente tomou conta do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) com o evento “Natal na Praça”, que aconteceu no último domingo, dia 10 de dezembro. Mais de mil pessoas prestigiaram a chegada do Papai Noel, que fez a alegria de crianças e adultos associados do complexo de esportes e lazer.

A decoração da Praça “Francisco Pieri Neto” e a animação do público contribuíram para a criação de uma atmosfera festiva e envolvente.

No dia, os associados tiveram o privilégio de participar de uma contação especial da história “Um Conto de Natal”, uma narrativa clássica que encanta gerações e que trouxe ainda mais significado para a celebração. Após a história, todos puderam prestigiar a chegada do Bom Velhinho, para a alegria de todos, principalmente das crianças.

A tarde de domingo teve ainda mais uma edição do projeto “Som das Onze e Meia” com a Banda T-Ale em uma apresentação repleta de energia e entusiasmo, proporcionando um espetáculo musical que envolveu e animou os presentes.

Com um repertório festivo e diversificado, a banda, que já havia se apresentado na celebração dos 66 anos do clube, criou um ambiente de celebração, promovendo momentos de alegria e diversão para os participantes do evento “Natal na Praça”.

Para a diretora social do CCMC, Karin Camargo, esse tipo de iniciativa reflete a própria identidade do clube, que, desde a sua fundação, busca fortalecer laços e promover a integração entre os associados e suas famílias: “Acreditamos que é essencial criar espaços onde os associados possam compartilhar momentos especiais e criar memórias que perdurarão por gerações. Eventos como este traduzem o espírito de harmonia e confraternização que desejamos cultivar no clube, promovendo um sentimento de pertencimento e cumplicidade entre os associados”, disse Karin.