Mulheres lideraram oito secretarias em Mogi das Cruzes

Mara Bertaiolli destaca para a liderança feminina

Na noite de 1º de janeiro, a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, deu posse ao seu secretariado e equipe administrativa para o mandato 2025-2028. O evento aconteceu no Cemforpe, marcando o início de uma gestão com destaque para a representatividade feminina. Das 24 secretarias municipais, oito serão lideradas por mulheres, representando um terço do primeiro escalão.

Entre os destaques, Darly Aparecida de Carvalho assume a Secretaria de Educação, com Maria Aparecida Cervan Vidal como secretária adjunta. A pasta terá como principais atribuições promover políticas educacionais no município, manter os ensinos infantil e fundamental gratuitos, desenvolver projetos de combate à desigualdade e assegurar a universalização da educação.

Outras mulheres no comando de secretarias incluem Daniela Mariano (Assistência Social), Yara Almeida (Cultura), Claude Mary de Moura (Gestão e Contratações Públicas), Patrícia Cesare (Meio Ambiente e Proteção Animal) e Rebeca Barufi (Saúde e Bem-Estar), além de Neusa Marialva, que chefia o Gabinete da Prefeita, e Maira Cusatis, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Além das secretárias, seis mulheres também assumiram cargos de adjuntas, reforçando o compromisso com a equidade de gênero na gestão pública.

A cerimônia de posse contou ainda com a apresentação de quatro novos nomes, como o engenheiro Nilmar de Cássia na Secretaria de Obras e Infraestrutura, e o coronel Reinaldo de Almeida do Nascimento, que liderará o Cresamu e o sistema de proteção e defesa civil.

Com a nova equipe oficialmente empossada, a gestão inicia os trabalhos com foco em educação, saúde e assistência social, além do fortalecimento de políticas públicas alinhadas às necessidades da população mogiana.

Prefeita e vice marcam por gestão com representatividade feminina