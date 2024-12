Molho Picante | Edição 1369

Instituto Criarte

No domingo (15), o Instituto Criarte vai celebrar a magia do Natal em mais uma edição do projeto Domingo na Vila Helio, em Mogi das Cruzes. A peça teatral “Era Uma Vez um Natal Encantado” fará a alegria das crianças. Para a família, a banda “Monny & Os Marianos” levará música de qualidade, juntamente com a presença o Papai Noel. A programação é gratuita e tem o início musical das das 14 às 17 horas, o teatro, das 18 às 19 horas.

Educação 2025

A educação de Mogi das Cruzes está prestes a passar por uma transformação com a nova gestão encabeçada pela prefeita eleita, Mara Bertaiolli. Em reunião realizada na sexta-feira (5), Mara e Renato Feder, secretário estadual da Educação, se reuniram para discutir programas e projetos gratuitos que beneficiarão alunos e professores a partir de janeiro de 2025. Algumas das iniciativas comentadas são a modernização do ensino, as plataformas de gerenciamento escolar e a capacitação de docentes.

GCM bertioguense

No dia 10, a Prefeitura de Bertioga inaugurou oficialmente o novo auditório da Guarda Civil Municipal (GCM), nomeado Carlos Mitsuru Horikawa em homenagem ao guarda que perdeu a vida em serviço. Carlos ingressou na GCM em 1994, mas foi morto em 2006, quando patrulhava o Forte São João. O novo espaço, localizado dentro do Complexo de Segurança, recebeu a presença de familiares e autoridades.



Laboratório

O Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, localizado no Parque Residencial Casa Branca, em Suzano, completou um ano de sua revitalização na quarta-feira (11) com números recordes de operação em um único ano. O equipamento realizou 1.698.142 procedimentos e atendeu 117.358 pacientes entre os meses de janeiro e novembro, apresentando em 11 meses um volume superior ao do ano passado, quando foram promovidos 1.589.119 procedimentos para 126.836 pacientes.

Parabéns pela cuidado com a saúde dos munícipes de Suzano.

Boigues

O prefeito reeleito de Itaquaquecetuba, delegado Eduardo Boigues (PL), e seu vice, Rogério Tarento (PSD), são os primeiros a terem as contas de campanha aprovadas pela Justiça Eleitoral no Alto Tietê, em que atesta a regularidade da arrecadação de recursos e dos gastos durante as eleições municipais de 2024.

A decisão sobre a aprovação das contas é do juiz Antenor da Silva Capua, da 419ª Zona Eleitoral de Itaquá. Antes, a contabilidade da campanha passou pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que também atestou legalidade.