Molho Picante | Edição 1283

Começou a pesquisa pré-eleitoral

Que as próximas eleições municipais serão das mais disputadas dos últimos anos, disso ninguém duvida. E os bastidores já estão fervendo com os virtuais pré-candidatos, como temos adiantado nas últimas semanas. Mas parece que agora eles querem ouvir a opinião do povo. Um amigo da coluna, comerciante, recebeu esta semana a visita de um entrevistador, querendo saber sua opinião sobre as eleições do ano que vem. E as perguntas eram bem específicas: sobre a atual gestão, sobre possíveis outros candidatos, e, pasmem-se, se ele votaria em alguém indicado por Valdemar Costa Neto. A pergunta que fica é: quem está pagando por isso e com que intuito?

E por falar nele…

O feriado de Páscoa não foi muito bom para Valdemar Costa Neto. Ele foi internado no Sírio Libanês de Brasília depois de ter se engasgado com três espinhas de peixe. Ele recebeu alta na terça e, segundo disse no seu perfil no Twitter, iria se consultar novamente com seus médicos em São Paulo. Será que foi só espinha mesmo? Porque o que se falava por aí é que ele teria infartado e passado por um processo de cateterismo.

Monitoramento das redes

Uma das medidas anunciadas pela prefeitura de Mogi para trazer mais segurança nas escolas é o monitoramento das redes sociais, com o objetivo de fiscalizar qualquer comportamento suspeito que possa trazer alarme para a população. Mas o curioso é que, bem antes dos terríveis ataques que aconteceram no país, a Prefeitura já tinha lançado um edital de pregão para contratar empresa que forneça soluções para o mapeamento e monitoramento das redes. O edital tem a data de 16 de março e o primeiro ataque, na Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, aconteceu dia 27, 11 dias depois.

Oferta de exames

A Secretaria de Saúde de Mogi e a Plena Saúde firmaram um acordo de cooperação para oferta gratuita de 150 exames mensais aos munícipes. O atendimento faz parte do trabalho social da empresa e já foi iniciado com foco nos pacientes que aguardam por procedimentos diagnósticos de mamografia, tomografia e densitometria óssea.

Em Brasília

O deputado federal Marco Bertaiolli, presidiu, interinamente, nesta quinta (13), a primeira reunião da Comissão Mista do Congresso Nacional, criada para analisar e discutir a proposta de reestruturação de Ministérios e órgãos do Governo Federal. Bertaiolli foi eleito vice-presidente da Comissão que vai analisar as mudanças na estrutura de 31 Ministérios, incluindo o da Economia.