Mogi Shopping disponibiliza cordões de girassóis para clientes com deficiências ocultas

O Mogi Shopping lançou oficialmente na última quinta-feira (21/9), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o programa Mogi Shopping Para Todos, que reúne as iniciativas contínuas de inclusão que já são realizadas pelo empreendimento e traz uma novidade: a partir de agora, o shopping disponibiliza cordões de fita com desenhos de girassóis, que se tornaram símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas de acordo com a Lei 14.624/2023.

Deficiências ocultas são aquelas que não podem ser observadas de imediato, como é o caso da surdez, Transtorno do Espectro Autista (TEA), algumas deficiências intelectuais, entre outras. Os cordões estão disponíveis para empréstimo no Espaço Família, ao lado do Laboratório Cytolab e é necessário apresentar o laudo médico para a retirada.

Na manhã da última quinta-feira, o empreendimento reuniu lojistas, colaboradores e terceirizados para a apresentação e treinamento do projeto Mogi Shopping para Todos, para que estejam preparados para receber este público da melhor forma possível.

Duas especialistas foram convidadas para participar desse momento e falar aos lojistas sobre inclusão: Fabiola Prince, advogada e presidente da Comissão de Defesa do Direitos dos Autistas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes, e Cinthia França, terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial.

O Mogi Shopping também conta com vagas de estacionamento e mesas preferenciais identificadas para clientes PCDs e portadores de TEA. Para facilitar a locomoção de pessoas com mobilidade reduzida, são disponibilizadas scooters e cadeiras de rodas, também no Espaço Família.

Na última revitalização do empreendimento, foram priorizados jogos sanitários com banheiros adaptados para as Pessoas com Deficiência (PCDs). O shopping também promove atividades sociais e culturais para promover a inclusão.

“O programa Mogi Shopping para Todos consolida o empreendimento como um ambiente que preza cada dia mais pela inclusão, de forma segura, acolhedora e confortável, proporcionando experiências únicas e individualizadas a todos os nossos clientes”, destaca Gisele Mesquita, gerente de Marketing do empreendimento.