Mogi das Cruzes receberá o evento Torresmofest

De 25 a 28 de julho no estacionamento do Shopping Mogi das Cruzes, com entrada gratuita

Mogi das Cruzes recebe mais uma edição do Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil, de 25 a 28 de julho no estacionamento do Mogi Shopping, das 12h às 22h, com entrada gratuita para o evento. Com mais de 400 edições realizadas e oito milhões de visitantes em todo o país. O evento conta com um cardápio que oferece uma variedade de pratos à base de carne suína.

O festival, que celebra a culinária à base de proteína suína, oferecerá uma ampla variedade de preparos de torresmo, incluindo torresmo de rolo, torresmo pururuca e torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas estarão disponíveis com pratos, como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e hambúrguer com shimeji, acompanhados de chopp artesanal.

Além da gastronomia, o Torresmofest contará com atrações musicais diárias, proporcionando entretenimento para toda a família. A programação musical inclui apresentações de bandas de rock, pagode e covers de artistas renomados.

Entre as bandas, os participantes poderão conferir a Cover Bon Jovi – Livin In Sin, Cover Red Hot Chili Peppers – Banda Apache Rose, Tributo Charlie Brown Jr – A União, Tributo aos Mamonas – Cólica Renal, Will Miguel, Junior Parente e Cover Tim Maia – Monallizza.

Os participantes contarão com comida e música boa