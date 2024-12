Mogi das Cruzes recebe Selo Ouro pela alfabetização na rede municipal

Município é reconhecido pelo MEC por boas práticas e gestão educacional

A rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes foi reconhecida, na quinta-feira (5), com o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). O prêmio reconhece os esforços em áreas como gestão, formação, infraestrutura e avaliação na garantia da alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental.

Desde o início do ano, a Secretaria de Educação, por meio do Departamento Pedagógico (Deped), implementou diversas ações de reflexão sobre alfabetização. “Parabenizo a toda a rede pela conquista. É um trabalho conjunto entre a Secretaria, o Deped e nossas escolas, que se dedicam à aprendizagem das crianças”, destacou a secretária de Educação, Marilu Beranger.

Entre as iniciativas que levaram à conquista estão as formações e palestras para professores e auxiliares, além da consulta pública da Política de Alfabetização Municipal (PAM). O município também possui um sistema de avaliações contínuas que permite ajustar o planejamento pedagógico conforme as necessidades dos alunos.

As avaliações também são destaques nas escolas municipais. Este processo foi um dos itens de reconhecimento do selo. “A rede municipal tem um sistema avaliativo consolidado, que nos traz resultados importantes para planejarmos as ações pela Secretaria, como também permite que as escolas possam rever seus planejamentos para atender as necessidades apontadas pelos alunos nas avaliações”, observou a diretora do Deped, Tatiane Costa.

O selo será entregue em uma cerimônia oficial em Brasília. Todas as atividades são acompanhadas pela articuladora municipal, Cristina Marcatti, e pela regional, Nayara Xavier, responsáveis pelo monitoramento das ações de alfabetização em Mogi e na região.

Equipe da Secretaria de Educação celebra a conquista do Selo Ouro