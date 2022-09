Mogi das Cruzes lidera a geração de empregos na região

Mogi das Cruzes se manteve na liderança na geração de empregos no Alto Tietê no mês de julho, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, divulgados nesta segunda-feira (29). No mês, foram registradas 5.331 admissões e 4.144 demissões, resultando em um saldo positivo de 1.187 postos de trabalho criados, o melhor índice entre os dez municípios da região.

Totalizando os primeiros sete meses do ano, o município também manteve a liderança regional na geração de empregos, com saldo positivo de 5.590 vagas. O índice é 24,25% maior que no ano passado.

“Este é um dado para a população de Mogi das Cruzes comemorar, na semana do aniversário da cidade. O incentivo para a criação de empregos é uma prioridade do trabalho da Prefeitura e une questões importantes, como o desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade de vida para os mogianos”, destacou o prefeito Caio Cunha.

Nos números de julho, todos os setores econômicos analisados pelo Caged apresentaram resultados positivos em Mogi das Cruzes. O Comércio, com 526 postos criados e o setor de Serviços, com 491 novas vagas, foram os destaques. A Construção Civil, com 80 empregos, a Indústria, com saldo de 77 vagas, e a Agropecuária, com 13, completam o quadro do município.

Já quando levados em conta os primeiros sete meses do ano, os destaques são os setores de Serviços (saldo de 2.815 vagas), da Construção Civil (saldo de 1.316 vagas), Comércio (saldo de 907 vagas) e Indústria (saldo de 562 vagas).

“Mogi das Cruzes vive um momento positivo, com ampliações de empresas, a chegada de novos investimentos e a melhoria do consumo no comércio da cidade e nos estabelecimentos de serviços. Para apoiar este cenário positivo e criar um ambiente econômico favorável, a Prefeitura vem realizando um trabalho consistente, com ações de incentivo ao empreendedorismo, capacitação profissional voltada ao mercado de trabalho e empregabilidade, em parceria com o setor privado e entidades”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.