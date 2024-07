Mogi das Cruzes já conhece os seus pré-candidatos para as eleições 2024

Em convenções, as coligações apontaram os seus pré-candidatos





Entre os dias 20 e 22 de julho, Mogi das Cruzes conheceu quem são os pré-candidatos para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador do município.

A coligação Coragem Pra Fazer a Diferença confirmou o nome do atual prefeito mogiano, Caio Cunha (Podemos), para a reeleição, e do coronel Joel Chen, como vice.

O evento apresentou a coligação entre os partidos PRD, PSB, Podemos, Avante e a federação PSDB/Cidadania.

Tendo o espaço Pipa Hub, no centro da cidade, como o local reservado para a reunião, o encontro contou com a presença de filiados, candidatos e apoiadores do atual prefeito. Além da definição da chapa majoritária, as convenções ratificaram 96 nomes de candidatos ao legislativo.

O prefeito Caio Cunha em seu discurso falou da importância do evento e pontuou as realizações de seu governo. “Hoje é um dia marcante. Hoje, a gente vira uma chave com a oficialização da nossa candidatura. Vamos ir para rua e comparar sem medo as realizações do nosso governo com nossos adversários”, disse.

Sobre a escolha do vice, Caio Cunha enalteceu as qualidades do Coronel Chen. “Eu tenho muito orgulho da escolha que nós fizemos. Nós escolhemos o vice por competência, e o Coronel Chen além de ser um especialista em segurança, tem credibilidade na cidade e um olhar diferenciado para os que mais precisam”, falou o prefeito.

Durante sua fala, Coronel Chen agradeceu a escolha de seu nome e afirmou que está preparado para esta nova missão. “Agradeço a confiança deste time. Hoje é dia de vitória e a missão foi dada. A missão é difícil, mas de guerra eu entendo. Eu amo essa cidade, acredito no projeto e vou me dedicar a ele em tempo integral”, falou Chen.

No mesmo dia, a Coligação Mogi da Prosperidade realizou, também, a sua convenção, oficializando a candidatura de Rodrigo Valverde (PT) para prefeito e Jane Gondim (PTD) como vice-prefeita.

As atividades começaram às 10 horas da manhã, com grande participação popular e de lideranças políticas. A homologação das candidaturas aconteceu às 13 horas, marcada por discursos de Rodrigo Valverde e Jane Gondim. Ambos destacaram a importância da união e do trabalho conjunto para alcançar uma cidade mais próspera e justa.

Rodrigo Valverde enfatizou a necessidade de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes, enquanto Jane Gondim reforçou seu compromisso com a educação, saúde e bem-estar da população. “Este é um grande momento para os mogianos acreditarem neste projeto de transformação e crescimento”, afirmou Valverde.

A convenção também apresentou os candidatos a vereadores e vereadoras, formando um time diversificado e preparado para representar os interesses da comunidade mogiana.

Já a coligação Compromisso e Amor por Mogi se reuniu em dois momentos, na Câmara Municipal. No sábado (20), os partidos Republicanos, União Brasil e Progressistas confirmaram Mara Bertaiolli (PL) como pré-candidata a prefeita e seu pré-candidato a vice-prefeito, Téo Cusatis (PSD). Na segunda-feira (22), foi a vez dos partidos PL, PSD e MDB se coligarem à pré-candidatura de Mara Bertaiolli. A aliança formada pelos seis partidos que apoiam a disputa de Mara e Cusatis à Prefeitura de Mogi terá 144 concorrentes à Câmara.

Durante seu pronunciamento, Mara se posicionou de maneira contundente quanto à atuação da mulher na Política e destacou sua participação na administração da cidade, lado a lado com o marido, então prefeito de Mogi das Cruzes por oito anos. “Trabalho desde os 17 anos. Estudei, me formei. Abdiquei da minha vida profissional como educadora para trabalhar ao lado do meu marido (o ex-prefeito Marco Bertaiolli) na gestão de nossa cidade. Participei das principais decisões e, em paralelo, me debrucei, com muita seriedade e responsabilidade, ao Social. Foram oito anos de muito trabalho, de entrega – período em que Mogi cresceu e se desenvolveu. Ai de quem falar que eu não tenho experiência! Agora, nossa missão é fazer com que a cidade volte a ser o que era – com mogianidade, qualidade de vida e os serviços públicos funcionando de verdade”.

O evento realizado pela coligação Compromisso e Amor por Mogi contou, ainda, com a participação de Marinês Piva, Mauro Araújo, Hugo Buani, Jefferson Borges e Bruno Adler, presidentes, respectivamente, dos Diretórios Municipais do PSD, MDB, Republicanos, Progressistas e União Brasil de Mogi das Cruzes.

Pré-candidatos discursaram as benfeitorias que pretendem fazer pelo município