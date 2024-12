Mara Bertaiolli e Téo Cusatis visitam equipamentos públicos de Guararema

Ação integra as reuniões de trabalho preparatórias para o mandato 2025/2028, com foco em boas práticas e exemplos de gestão

A convite do prefeito municipal de Guararema, José Luiz Eroles Freire, a prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, e seu vice, Téo Cusatis, visitaram na sexta-feira (29) equipamentos de Educação, Saúde e Segurança Pública que são destaque e exemplo de eficiência no Estado de São Paulo.

Participaram do encontro o deputado federal Marcio Alvino, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, a educadora e próxima secretária de Educação de Mogi, Darly Carvalho, e a coordenadora administrativa da Comissão de Transição da gestão eleita, Neusa Marialva.

Entre os equipamentos visitados em Guararema, destaca-se o Centro de Segurança Integrada (CSI), que monitora mais de 300 câmeras, interligadas com o sistema da Polícia Militar, equipes de zeladoria pública e gestão. “O espaço funciona como um bunker, 24 horas por dia, com vidros à prova de bala e máxima segurança contra invasões e garantia de monitoramento constante da nossa cidade”, afirmou o prefeito José Eroles.

Na área da Saúde, o destaque foi para o Cesap, reformado há dois meses, oferecendo integração entre os serviços de agendamento, triagem, exames, consultas, salas de vacinação, medicação e odontologia.

Há ainda uma ala independente direcionada ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e gestantes. “Vamos abrir a Maternidade de Mogi das Cruzes e garantir o Hospital da Mulher, onde as mogianas terão exatamente isso: respeito, atendimento humanizado, com qualidade e agilidade. São essas experiências de sucesso e boas práticas em gestão pública que procuramos para implementar em Mogi, e Guararema é exemplo disso”, afirmou a prefeita eleita.

Na Educação, Darly e Mara Bertaiolli conheceram duas escolas municipais – educação infantil com período integral e ensino fundamental. As unidades trazem o novo modelo de gestão da cidade, com câmeras de monitoramento, lousas digitais, equipe pedagógica desde o berçário, alimentação balanceada e integração com o meio ambiente por meio do Projeto Escola da Natureza.

“Agradecemos a parceria e o convite para conhecer a estrutura de Guararema, ao lado dos deputados André e Marcio, que também já foram gestores dessa cidade. Seguimos com as reuniões de trabalho, focados em boas práticas que beneficiam a população”, reforçou o vice-prefeito eleito.