Mara Bertaiolli começou seu mandato com serviços de zeladoria

Execução de serviços de roçada e raspagem foram o foco

Os trabalhos de zeladoria e manutenção foram iniciados na primeira semana da gestão da prefeita Mara Bertaiolli, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes.

A partir do dia 6 de janeiro (segunda-feira), a Prefeitura de Mogi das Cruzes continuou os trabalhos. O foco está sendo a execução de serviços de roçada e raspagem, em seis diferentes bairros. São, ao todo, dez equipes da empresa contratada para os serviços de limpeza pública, atuando de forma simultânea nos territórios.

Na segunda-feira (6), começaram a ser atendidos a Vila Industrial, o Jardim Aracy, a Vila Nova Aparecida, Vila Cintra, Alto do Ipiranga e também Jundiapeba, em complemento ao que já foi concluído nos dias anteriores pelas equipes da prefeitura.

A nova frente complementa o mutirão já iniciado com participação de diversas secretarias. O objetivo é diminuir os impactos gerados pelas chuvas típicas desta época do ano e manter os mais diversos bairros da cidade em boas condições de conservação.

A definição dos locais atendidos partiu da observância das equipes da Secretaria de Serviços Urbanos, que fizeram vistorias pela cidade, além da consulta a solicitações registradas pela população. Os trabalhos terão sequência em outras localidades, tão logo as equipes finalizem os pontos atuais.

“O objetivo é deixar os bairros da cidade em ordem neste início de ano. Por determinação da prefeita Mara Bertaiolli, dividimos nossas equipes por regiões e vamos atuar simultaneamente em diversos bairros, atacando a princípio a questão do mato nas mais diversas áreas públicas”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, Joaz Batista.

Em Jundiapeba, o grande mutirão de serviços de zeladoria, limpeza, manutenção e ações de Saúde, realizado na quinta e sexta-feira (2 e 3 de janeiro), resultou na manutenção de 46 bocas de lobo, retirada de 87 toneladas de resíduos de valetas, nivelamento em cinco ruas sem asfalto, limpeza e colocação de cascalho em 4 quilômetros de estradas de terra.

As equipes também realizaram a pintura de solo em três praças e em 12.700 metros lineares de guias; 34.500 metros de roçada – que somaram 107 toneladas de resíduos – 102.530 metros quadrados de capinação de vias públicas, serviços de tapa-buraco no pavimento asfáltico de cinco ruas, desobstrução de 15 metros de rede subterrânea, além de drenagem e limpeza de 340 metros de valetas, troca de lâmpadas e manutenção na iluminação do entorno e nas quadras do Conjunto Habitacional José Bezerra de Melo.

Com início em Jundiapeba, os trabalhos tiveram continuidade por mais seis bairros