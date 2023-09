Itaquá Rodeio Fest ganha elogios pela estrutura completa para toda a família 

Quem prestigiou o Itaquá Rodeio Fest, em Itaquaquecetuba-SP, encontrou uma estrutura completa e preparada para receber milhares de pessoas em sete dias de evento. Sem recurso público e bancada 100% pelo setor privado, a iniciativa foi realizada entre os 6 e 16 de setembro, numa enorme arena montada no Jardim Adriane, aos pés da rodovia Ayrton Senna.

Com um projeto inclusivo, mais sustentável, inovador, acessível e verticalizado, o Itaquá Rodeio Fest integrou as comemorações dos 463 anos de emancipação política-administrativa da cidade. E tudo foi pensado para oferecer conforto, conveniência e segurança aos 400 mil visitantes, incluindo famílias inteiras.

O movimento agradou pequenos comerciantes, como é o caso de Renato Camarão. O feirante comercializou camarão e frango crocante, entre outros itens, e elogiou a organização da festa, sobretudo por ter tido, mais uma vez, a oportunidade de ocupar espaço no maior rodeio de portas abertas do Brasil. Em sete dias de realização, o evento reuniu pouco mais de 400 mil pessoas:

“Sempre tive a minha barraca nos rodeios de Itaquá. No ano passado, também participei da Festa do Peão. O movimento foi muito bom e a estrutura, também. A quantidade de pessoas que circulou na festa, desta vez, surpreendeu”, observou.

Na praça de alimentação, tinha opção para todos os paladares, entre lanches, pizza, pastel, crepe, pipoca, batata frita e churros. A boiadeira Ana Castela, que se apresentou no quinto dia de evento, foi uma das que consumiu hambúrguer e churros dos barranqueiros da festa.

Parque de diversões

O parque de diversões foi um show à parte, com direito a luzes que o tornava visível a quilômetros de distância. Não demorou para se tornar o cartão postal do rodeio – um ponto “instamagrável” para crianças e adultos.

Paula Arbok e Tamires Araújo levaram a pequena Laura, de 6 anos, para curtir o evento. As amigas elogiaram a estrutura do Itaquá Rodeio Fest, inclusive, para o público infantil:

“Achamos tudo ótimo, ainda mais por oferecer atividades para as crianças e bastante segurança. Com isso, nos sentimos à vontade para aproveitar a festa com Laura. É uma festa para quem gosta de rodeio, de shows, mas, também, é uma agenda para a familia”, completou Paula.

Camarotes

O Itaquá Rodeio Fest foi estruturado para oferecer as melhores experiências ao público, em todos os ambientes disponíveis, incluindo os camarotes. O setor foi estruturado com conforto, jogo de luzes e facilidade de acesso, para os convidados assistirem aos shows, que contaram, inclusive, com a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As áreas de entrada dos camarotes e da pista frontstage também receberam atenção especial, com estandes dos patrocinadores do evento, que teve organização da empresa MP Promoções.

Com o objetivo de promover experiências imersivas e despertar emoções intensas e memoráveis, a gestora de Marketing Stefânia Brito, responsável pelo Camarote Salvador, um dos mais concorridos do Carnaval da Bahia, coordenou o trabalho de fortalecimento de marcas e conexão com a audiência, durante o Itaquá Rodeio Fest:

“Criamos ações promocionais, estandes, interações pontuais e ativações calibradas com grandes efeitos visuais. Assim, oferecemos um ambiente imersivo, onde os participantes pudessem vivenciar a marca de forma única e pessoal. Com isso, fortalecemos o posicionamento dos patrocinadores e compartilhamos uma experiência de resultados”, concluiu.