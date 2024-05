Programa Nova Mogi chega a novas áreas da região central

Com financiamento aprovado, prefeitura fará mais cinco vias na cidade

Na tarde do dia 30, o prefeito municipal de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, anunciou o novo cronograma de vias que receberão recuperação asfáltica através do Programa Nova Mogi.

Dentre as 157 vias e os 130 km que serão entregues até o final deste ano por meio da iniciativa, o chefe do Executivo citou mais cinco ruas que estão dentro do projeto municipal: Casarejos, Coronel Souza Franco, Dom Cândido de Alvarenga, Olegário Paiva e Engenheiro Gualberto.

Para 2025, existe um novo planejamento para mais ruas: Barão de Jaceguai, Borges Vieira, Dr. Corrêa, José Bonifácio e Narciso Yague Guimarães.

Segundo Caio Cunha, a requalificação das vias centrais está acontecendo, pois o valor de R$ 23 milhões faz parte de um pacote usado para a construção da Avenida das Orquídeas, finalizada em 2019.

“Não podemos desperdiçar um financiamento que já foi aprovado junto à Caixa Econômica Federal para melhorias destas ruas. Como há um prazo para utilizar este recurso, seria uma irresponsabilidade de nossa gestão ‘jogar fora’ R$ 23 milhões”, explicou o prefeito.

Fora isso, detalhou que haveria o risco de ter de devolver os R$ 88 milhões utilizados na Avenida das Orquídeas, já que, em razão da legislação vigente, não é possível desmembrar o financiamento.

Dentre os serviços executados, estão a fresa do asfalto existente (que será usada nas estradas vicinais), escavação, implantação de drenagem profunda, realização de base, sub-base, guias, sarjetas e acessibilidade, assim como a implantação da nova camada asfáltica e da sinalização vertical e horizontal. Durante as obras na área central, os cruzamentos serão feitos nos finais de semana e as calçadas seguirão sempre liberadas aos pedestres. O itinerário dos ônibus poderá ser consultado nos canais oficias da prefeitura.

Ainda durante a entrevista, Caio Cunha assinala que foram feitas, até o momento, 100 vias e 97 km, abrangendo 38 bairros.

Para não prejudicar o comércio ao redor das ruas que receberão o programa, a prefeitura está trabalhando para diminuir os impactos no Centro, pensando em datas comemorativas do mês de maio, como a Festa do Divino e o Dia das Mães.

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos, incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Prefeito ressalta a importância de utilizar o valor com o Nova Mogi