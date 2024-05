Strongman para o Bem acontece no dia 25 de maio em Mogi das Cruzes

A Aeamc arrecadará recursos para ajudar a Associação São Lourenço e o Fundo Social

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (Aeamc) promoverá no dia 25 de maio, das 9 às 18 horas, o evento beneficente “Strongman para o Bem”, em sua sede (Rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes). Em parceria com a academia Sfall Strengh, o evento vai reunir atletas amadores em uma disputa para testar a força física levantando pesos, e será uma oportunidade para o público de Mogi das Cruzes e região mostrar sua solidariedade.

Todo o valor obtido com a venda de patrocínios e de camisetas do evento será destinado à Associação São Lourenço, para a construção de uma passarela essencial para a acessibilidade de crianças e jovens atendidos pela entidade, no distrito de Taiaçupeba.

Entre os atletas confirmados estão Adir Mota, Andreia Novais, Antônio Miguel, Cléo Leão, Cristiana Silva, Dante Pardini, Eduardo Trator, Evanieli Tavares, Ewerton Cassilhas, Felipe Kato, Fernando Sushi, Glauber Benigno, Glauco Benigno, João Pezão, Juba, Leonardo Teixeira, Marciel Donizete, Mauro Alves, Michelle Nunes, Pedro Martins, Pedro Silva, Renata Augusto, Rodrigo Militão, Rodrigo Oliveira, Ronaldo Retrato, Suzzio Carolina, Talita Virginio, Tamara Virginio e Vanessa Faustino.

Além da competição, o evento contará com o Strong Kids, apresentando jovens atletas da modalidade. O público ainda vai poder ouvir as bandas Fino Pop, Raiz Brasil e Mokina Rocks e o DJ Bives. Destaque também para diferentes opções gastronômicas com food trucks.

Palestras sobre a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte e a importância da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a contratação de profissionais habilitados serão ministradas no evento.

O ingresso será solidário, com a doação de um pacote de absorvente, que será doado para a campanha Tia Chica, do Fundo Social Solidariedade de Mogi das Cruzes, que também apoia o evento.

As camisetas do “Strongman para o Bem” já estão à venda e custam R$ 80. As peças podem ser encomendas pelo telefone (11) 9.6476-3922, com Letícia ou Dulci.





