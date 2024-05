Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes pode ser reconhecida como Patrimônio Cultural do Brasil

O documento foi levado ao IPHAN, em Brasília, onde seguirão os trâmites legais para o início do processo

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes terá a oportunidade de ser reconhecida como bem cultural de patrimônio imaterial do Brasil. Um dossiê foi preparado por uma comissão liderada pela advogada e consultora em ESG (que significa Environmental, Social and Governance, ou seja, Ambiental, Social e Governança) Patricia Cesare, padre Vinícius Vilela e pelo advogado e professor universitário Luiz Fernando Prado de Miranda, e levado para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em Brasília, nesta terça-feira (14). Todo o trabalho para conseguirem juntar os documentos, teve parceria com a Diocese de Mogi das Cruzes e a Associação Pró-Festa do Divino.

Neste ano, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes completa 411 anos de fé e devoção. O processo de mobilização da comunidade mogiana foi dividido em três grandes segmentos: religioso, civil e popular.

Desde agosto de 2023, os representantes da comissão começaram a mobilização “A Festa do Divino é o nosso Patrimônio” (nome do projeto), realizando uma série de reuniões com diversos grupos ligados à festividade religiosa e folclórica, uma das principais manifestações históricas e culturais do Estado de São Paulo e até do Brasil.

A última reunião, que aconteceu em 26 de abril, marcou o fim desta primeira fase de estudo, em que foi apresentado o projeto e o andamento do trabalho até a chegada dele ao IPHAN. Nesta data, também, ocorreu a assinatura do requerimento do projeto que pode tornar a Festa como bem cultural de patrimônio imaterial do Brasil, pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, e pelo presidente da Associação Pró-Festa do Divino, Marcelo Braz.

Foi necessário preparar toda a documentação, com depoimentos, registros e anuências de representantes dos mais diversos segmentos que integram a festa e um inventário com publicações e outras informações sobre a Festa do Divino, cumprindo uma série de exigências feita pela legislação que trata do patrimônio imaterial.

A proposta em defesa da Festa do Divino para mostrar a relevância histórica da festividade para a memória nacional, bem como sua colaboração direta para a formação da identidade brasileira, iniciou-se em abril de 2023, e foi sugerida pelo então deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.





Créditos das fotos: Natália Amschinger