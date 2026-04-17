Itaquá prorroga inscrições de editais da Política Nacional Aldir Blanc até domingo

A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba estendeu até domingo,19, o prazo para inscrições nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). A decisão foi tomada após o sistema de cadastro apresentar instabilidades técnicas, garantindo que artistas e produtores locais não sejam prejudicados.

O processo deve ser realizado exclusivamente pelo portal oficial (shre.ink/Ag7J).

O pacote de fomento é dividido em três frentes principais: o edital 4/2026, com 37 vagas para áreas como artes visuais e games (incentivos de até R$ 55 mil); o edital 5/2026, focado em premiações de R$ 10 mil para mestres que preservam saberes tradicionais; e o edital 6/2026, que destina repasses de R$ 98 mil para Pontos de Cultura credenciados.

De acordo com a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa, a prorrogação assegura a democratização dos recursos. O prefeito Eduardo Boigues reforçou o convite para a participação da classe artística, destacando que a iniciativa é uma oportunidade crucial para fortalecer a identidade cultural do município através de investimentos diretos.

Crédito das fotos: Eduardo Borges

Inscrições foram estendidas devido a instabilidades no sistema; fomento contempla desde produção de games até mestres da cultura