Suzano recebe 22ª edição do Encontro de Fuscas e Carros Antigos

Atração reúne expositores de veículos e stands gastronômicos

O evento reuniu cerca de cinco mil visitantes em sua última edição

Suzano sedia neste domingo, 19, a partir das 8 horas, a 22ª edição do tradicional Encontro de Fuscas e Carros Antigos. Com entrada gratuita, o evento acontece no Parque do Mirante, é promovido pelo Clube do Fusca e Antigos de Suzano e conta com apoio da Associação Cultural Suzanense (Bunkyo Suzano) e da Prefeitura de Suzano, prometendo atrair moradores e visitantes para um dia de lazer, cultura e solidariedade.

Uma atração tradicional do município, que acontece anualmente desde 1996, sob liderança de Ronaldo Pedro Vilela, o encontro reuniu cerca de 700 veículos e cinco mil visitantes em sua última edição. Para este ano, colecionadores de todo o estado são esperados no Parque do Mirante. Os expositores interessados em participar devem realizar a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Além da exposição de veículos, o público poderá aproveitar uma ampla variedade gastronômica, com opções de doces e salgados. O evento também contará com estandes de miniaturas, placas decorativas, bonés, brinquedos impressos em 3D, adesivos e peças automotivas.

O presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, reforçou o convite para a população. “É uma grande alegria apoiar mais uma edição deste evento tão tradicional, que valoriza a cultura automotiva e promove a solidariedade. Convido toda a população para prestigiar e aproveitar esse dia especial no Parque do Mirante com a família”, destacou.