Guararema abre inscrições para City Tour gratuito para moradores

A Prefeitura de Guararema abre inscrições para a nova edição do City Tour “Um Novo Olhar Sobre Guararema”. O projeto é voltado exclusivamente para moradores da cidade e oferece um roteiro guiado gratuito por marcos históricos, culturais e naturais do município.
O passeio será realizado no domingo, 3 de maio, com início às 9 horas e embarque no Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello, no Centro.
A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Guararema convida os participantes a conhecerem a cidade por diferentes perspectivas, reunindo história e cultura local em um único roteiro.
O trajeto inclui transporte de ônibus e oferece um roteiro guiado gratuito por marcos históricos, culturais e naturais do município, como o Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino, o Parque Municipal da Pedra Montada e a Vila de Luís Carlos, onde os participantes também realizam o tradicional passeio de trem turístico.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Praça Coronel Brasílio Fonseca, 54, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou pelo telefone (11) 4695-1793, onde também é possível ter acesso a demais informações.
Para o passeio, recomenda-se aos participantes o uso de calçados confortáveis e itens de proteção solar.