Corpo de Baile de Bertioga visita exposição de Ana Botafogo em São Paulo

Foto: Laura Vidotti

Atividade integra o Mês da Dança e reforça a formação artística dos alunos da rede municipal

A Prefeitura de Bertioga, por meio da Diretoria de Cultura, promove no próximo dia 25, uma visita do Corpo de Baile Municipal à exposição em homenagem à bailarina Ana Botafogo, no Itaú Cultural.

A atração faz parte da programação do Mês da Dança no município e reforça a formação pedagógica dos alunos, ampliando o repertório cultural e proporcionando vivências que vão além da técnica.

A atividade é totalmente custeada pela Prefeitura, democratizando o acesso à cultura, e garantindo que os estudantes possam usufruir desse contato com uma exposição artística.

O Corpo de Baile de Bertioga oferece formação intensiva em balé clássico, música, artes cênicas e condicionamento físico, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico e artístico dos bailarinos. A exposição retrata a trajetória de Ana Botafogo por meio de fotografias, documentos e objetos históricos que narram capítulos da sua contribuição para a valorização do balé clássico no Brasil.