Escolas municipais recebem medalhas da 2ª Olímpiada e Paralimpíada Pequenos Esportistas

De 7 a 9 de maio, aconteceram as premiações do primeiro ao terceiro lugar das escolas vencedoras da 2ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas, da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, por meio do Departamento Pedagógico (Deped). A EM Prof. Adolfo Martini, na Vila Industrial, conquistou o primeiro lugar na modalidade Atletismo.

A escola da Vila Industrial abriu a programação no dia 7. O dia foi marcado por muita comemoração. Além do troféu de 1° lugar entregue à unidade, seis alunos destaques foram premiados com medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares.

Para a professora de Educação Física, Siderlândia Flores, ver as crianças vencendo desafios como esses é uma sensação indescritível. “Eu tenho muito orgulho delas, pela determinação e pela garra de cada uma”, comenta.

O aluno, Kauê Henrique Teixeira Soares, de 10 anos, que também foi um dos medalhistas, conseguindo o segundo lugar na primeira edição do evento, comentou sobre sua participação. “Estou muito feliz por ter participado novamente e por ter conquistado o primeiro lugar. Hoje, foi um dia muito emocionante”, relata.

A EM Prof.ª Marlene Muniz Schimidt, localizada na Vila Moraes, foi a segunda escola de maior destaque da categoria. A entrega do troféu aconteceu na quinta-feira (09/05).

Segundo a diretora da unidade escolar, Luciana Abib, “esse projeto teve um impacto significativo em nossa escola, pois despertou o interesse e o entusiasmo deles pela participação. Além disso, tivemos a oportunidade de descobrir novos talentos e ver o impacto positivo que essa iniciativa teve e tem sobre eles”.

O terceiro lugar ficou com a EM Prof.ª Cenira Araújo Pereira, na Chácara Guanabara. O clima era de festa durante a cerimônia de premiação realizada na escola, no dia 08 de maio. “É muito emocionante participarmos desta cerimônia como a terceira melhor escola de Mogi das Cruzes. Os nossos alunos são bem participativos e deram o máximo deles durante as disputas. Nós só temos que agradecer a todos que nos ajudaram a conquistar esse título”, declara o coordenador esportivo, Anderson Dias Ferreira Silva.

Maria do Socorro Costa Leite, mãe do aluno, Elias Costa Leite, de 6 anos, comemorou a conquista da medalha de segundo lugar de seu filho. “Estou muito orgulhosa dele, não apenas por sua vitória, mas também por todo o esforço que ele dedicou para chegar até aqui. Ele é uma pessoa extremamente determinada e tem planos de seguir carreira no esporte”.

As cerimônias foram acompanhadas pelas técnicas pedagógicas de Educação Física do Deped, Ana Carolina Faber Boog e Mônica Senziali.

As competições da modalidade Atletismo aconteceram entre os dias 9 e 11 de abril e mobilizaram mais de 500 alunos de 27 escolas municipais.

A 2ª Olimpíada e Paralimpíada Pequenos Esportistas conta com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer e dos departamentos da Secretaria e de Educação, além do apoio da Secretaria de Saúde. Até outubro, serão disputadas modalidades, como judô, basquete 3×3, futsal, esportes de precisão PCD e esportes de demonstração.

Alunos da EM Adolfo Martini conquistaram o primeiro lugar em atletismo