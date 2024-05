📰 Veja os destaques da semana na edição especial de 26 anos do jornal ‘A Semana’:

A festa de 26 anos do jornal A Semana foi um sucesso. Com cerca de 250 convidados, o evento foi repleto de charme e elegância. Na comemoração, Fabíola Pupo e seus filhos, Marcel e Muriel Pupo, celebraram diante de presenças ilustres, comida e música de qualidade. Ao todo, foram 250 convidados que prestigiaram o evento em um dos salões mais luxuosos de Mogi das Cruzes, o Chateau Ma Vie.

A superintendente Fabíola Pupo é entrevistada e conta sobre as mudanças que o jornal A Semana passou nos últimos anos, em que o digital, o podcast e a rede social se fazem presentes em sua trajetória.

As autoridades da região parabenizam o jornal A Semana. Diante da qualidade das informações noticiadas no jornal, personalidades da região elogiam o comprometimento do semanário.

O presidente do jornal A Semana aproveita a ocasião para parabenizar os leitores, reforçando o compromisso do jornal com a qualidade da informação.

Danilo Alves da Silva relata como fundou, em parceria com os seus sócios, as empresas de decoração Naomi Design de Evento e Coquetel Botânico, destacando a qualidade nos serviços oferecidos, que abrilhantaram ainda mais a festa de 26 anos do jornal A Semana.

Rouxinol Mogi, colunista do jornal, fala da importância do A Semana. Diante de fatos, ele conta um pouco sobre o jornal A Semana e a sua participação na coluna On Business, quando deu início a sua coluna Mogy Antiga, há cinco anos. Ele destaca a relevância do jornal para a comunidade e a importância de sua coluna para a memória da cidade.



