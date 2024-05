Completando aniversário no dia 8 de março, o jornal A Semana, através da sua superintendente Fabíola Pupo e dos seus filhos, Marcel e Muriel Pupo, ofereceu uma festa para 250 convidados no salão Chateau Ma Vie, em Mogi das Cruzes.

A comemoração foi regada à elegância e charme, com muita diversão.

Confira a edição especial de aniversário do jornal. Clique na foto abaixo e acesse o álbum de fotos da festa:

Chegamos aos 26 anos

Com muito orgulho de ter ultrapassado os 25 anos de existência! Agora, chegamos aos 26 anos com o mesmo intuito de quando foi criado: valorizar a região do Alto Tietê, fiscalizar, cobrar e incentivar tudo o que nos cerca!

Nesse período, assistimos o crescimento de Mogi das Cruzes e toda sua modernização em todos os sentidos. O que era considerado provinciano, hoje se transforma numa das principais cidades, servindo de exemplo para outras localidades! Acompanhamos tudo, denunciamos a má utilização do dinheiro público, cobramos das autoridades mais eficiência na gestão dos recursos, uma nova casta de políticos surgiu e contribuímos para isso, abrindo espaços para quem não tinha voz e tinha muito para oferecer, contribuindo para uma sociedade mais justa. E aí estão nossos jovens representantes, não olhando para uma pequena parcela da população, e sim para todos!

Nossos parabéns aos nossos leitores e colaboradores pela nossa existência!

João Manoel Beraldi de Almeida é diretor-presidente do jornal A Semana

26 anos de história e sucesso

Fundado no dia 8 de maio de 1998 em Mogi das Cruzes, A Semana é um jornal de qualidade e total credibilidade nas informações para com seus leitores. Segue uma linha editorial que tem como principal característica, valorizar o comércio e as indústrias de Mogi e região, incentivando o consumo local.

O A Semana é um exemplo do jornalismo moderno. Sempre atento às principais inovações da área, busca acompanhar as novas tendências e levar aos seus leitores informações e serviços com objetividade e total imparcialidade.

No último dia 8, o periódico completou 26 anos, sempre se adaptando aos novos tempos e às novas tecnologias. Com uma administração arrojada, a jornalista Fabíola Pupo comemora, junto com o jornal, a sua coluna On Business, em que coloca, em evidência, gente que se destaca no cenário econômico, social, cultural e esportivo. Gente essa que sempre tem algo a dizer. Eu mesmo tive o privilégio de ser entrevistado na On Business por ocasião da estreia da minha coluna Mogy Antiga, a convite da própria Fabíola, e lá se vão cinco anos contando as histórias e personagens dessa Mogi que não para de crescer.

Hoje, o jornal A Semana atinge mais de 80 mil leitores, com tiragem de 20 mil exemplares e é distribuído gratuitamente nas bancas e residências das cidades de Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Arujá, Bertioga e Ferraz de Vasconcelos.

Mas, os jornais hoje estão passando por reformulações, algumas vezes, de grande vulto, para se manter no mercado. Ou o jornal se reinventa, ou fica relegado ao esquecimento. Nessa nova era global, a rapidez da informação e o preparo tecnológico são imprescindíveis para sua sobrevivência, e o jornal A Semana não fica atrás. Está sempre inovando, trazendo para seus leitores e anunciantes o que eles querem: imparcialidade e informações precisas em linguagem moderna e acessível.

Tanto o jornal impresso, quanto a sua versão digital, traz aos seus leitores uma gama de serviços que poucos jornais hoje conseguem fazer. Isso é importante, na medida em que, cada vez mais, as novas vias de comunicação tornam-se mais inteligentes e seguem um fluxo contínuo, permitindo a automação de processos que levam informações a todas as áreas, garantindo assim a certeza que seus leitores obtenham a satisfação desejada.

Assim, desejo todo sucesso ao jornal A Semana e a toda sua equipe, e que esse sucesso entre seus leitores e anunciantes tenha vida longa. Parabéns.

Rouxinol Mogi

Rouxinol Mogi é pesquisador da história de Mogi há quarenta anos. Lançou seu primeiro livro “Mogy Antiga” em 11 de dezembro de 2021 onde fala sobre a história da cidade

Autoridades parabenizam jornal A Semana e a coluna On Business

Personalidades de diversos setores elogiam o comprometimento do jornal

Caio Cunha

Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes

“São 26 anos contando a história de Mogi das Cruzes com informações, prestação de serviços e alegria, principalmente na coluna On Business, assinada pela Fabíola Pupo. Neste aniversário, quero parabenizar a direção do jornal A Semana e todos os seus colaboradores por este trabalho tão importante. Uma cidade só cresce e se desenvolve com uma imprensa forte e comprometida. E, em Mogi das Cruzes, A Semana vem cumprindo esse papel durante todos esses anos. Feliz aniversário, e que o jornal e a coluna prossigam por muito tempo com essa trajetória de sucesso.”

Marcos Damasio

Deputado Estadual

“Ao longo desses anos, o jornal não só se consolidou como uma referência na imprensa, mas também se tornou uma fonte inestimável de informação, reflexão e conexão para nossa comunidade. A habilidade de Fabíola, em sua coluna On Business, de contar as histórias mais relevantes, aliada à sua capacidade de analisar e contextualizar os fatos, vem proporcionando a todos uma experiência única.

A dedicação incansável em buscar a verdade e apresentá-la de forma imparcial é digna de admiração.

Parabéns, Fabíola, e parabéns a todos os envolvidos em fazer do A Semana um verdadeiro pilar da imprensa em nossa região.”

Marco Aurélio Bertaiolli

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

“A Semana e On Business completam 26 anos com muita competência e profissionalismo. Ao longo desta trajetória, o jornal fez história em Mogi das Cruzes e em todo o Alto Tietê, trazendo sempre o que há de melhor para o leitor e para a nossa região. É muito bom ver um projeto nascer, crescer e se solidificar como o jornal A Semana, que sempre foi uma empresa de família para a família mogiana. Parabéns à Fabiola Pupo por manter acessa essa chama empreendedora que sempre a conduziu e a toda a equipe por nos trazer de forma transparente e sempre com muita lisura tudo o que há de mais importante em termos de notícias.”

Rodrigo Ashiuchi

Prefeito Municipal de Suzano

“Quero deixar aqui as nossas congratulações a uma jornalista bastante reconhecida não só em Mogi das Cruzes como em toda a região, pelo seu profissionalismo e pela sua atuação junto à imprensa e a essa categoria tão importante para a sociedade. Fabíola Pupo, cada vez mais, tem alcançado a excelência à frente do jornal A Semana e estreitado seu relacionamento com o público leitor por meio de sua coluna On Business. Sem dúvida, ela e sua equipe têm prestado um serviço essencial à população nesses 26 anos. Que venham muitos mais!”

Larissa Ashiuchi

Primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano

“O engajamento da Fabíola Pupo e de todos os profissionais que com ela atuam é algo que muito nos orgulha. Sua dedicação, no jornal A Semana e na sua coluna On Business, tem feito a diferença no jornalismo regional e também na vida das pessoas. Não só tem o seu olhar voltado à prática correta de informar com responsabilidade e zelo, como também ao social e à importância de fazer chegarem da melhor maneira possível as notícias que mais importam. O jornal A Semana é um patrimônio do Alto Tietê e um grande parceiro na divulgação das ações do Poder Público, em especial da cidade de Suzano. Parabéns!”

Eduardo Boigues

Prefeito Municipal de Itaquaquecetuba

“Parabenizo o jornal A Semana e a coluna On Business pelos seus 26 anos contribuindo com informação, prestação de serviços e notícias de qualidade. Sempre atuando com imparcialidade, o veículo se tornou referência pela competência, responsabilidade, compromisso e, mais do que isso, é uma fonte de informação indispensável para a região. A equipe merece nosso carinho, admiração e respeito, com votos para que muitos anos possam ser comemorados com sucesso, crescimento e credibilidade.”

Francimário Vieira – Farofa

Presidente da Câmara

“É com muita alegria que venho deixar meus cumprimentos pelos 26 anos de aniversário do jornal A Semana e da Coluna On Business. O veículo entrega uma importante contribuição para o jornalismo de Mogi das Cruzes, com a cobertura de eventos que marcaram a nossa história.

Além de toda a trajetória construída ao longo desses anos, A Semana é um jornal gratuito, algo que facilita o acesso dos mogianos à informação de qualidade.

A coluna On Business também já está consagrada, com a valorização de artistas, empresários, comerciantes, representantes de minorias, esportistas, entre tantos outros mogianos de destaque que já passaram por suas páginas.

Meus sinceros parabéns ao jornal A Semana e à coluna On Business. Faço votos para que ambos tenham vida longa em nosso município e possam continuar ajudando a construir nossa cidade com ética, seriedade e dedicação”.



Fádua Sleiman

Presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC)

“Há 26 anos, A Semana traz as notícias mais relevantes de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê. No período, o jornal se consolidou como uma importante vitrine e porta-voz do setor comercial da cidade, sempre apoiando o empreendedorismo em suas páginas e na coluna On Business. Em nome da diretoria da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), parabenizo a Fabíola Pupo e toda a equipe do A Semana por mais um ano de história e compromisso com a notícia.”

Gabriel Bastianelli

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Chefe de Gabinete da Prefeitura de Mogi das Cruzes

“São 26 anos informando e nos apresentando mogianos ilustres.

A Semana é referência para Mogi das Cruzes, com informação de qualidade e sempre com o resumo dos acontecimentos mais importantes.

Parabéns à Fabíola e a toda sua equipe, que A Semana e a coluna On Business continuem nos mantendo atualizados por muitos e muitos anos!”

Professor Dr. Cláudio José Alves Britto.

Reitor da UMC

“Em nome da UMC, parabenizo a Fabíola Pupo, à frente da coluna On Business e do jornal A Semana, por essa importante marca. O jornal A Semana representa um dos ícones da mídia mogiana, muitas vezes tendo retratado a história da UMC. Parabéns!”

Frank Tuda

Presidente do Bunkyo de Mogi das Cruzes

“O aniversário é de vocês, mas quem ganha somos nós, leitores, que temos acesso à informação de qualidade, sempre pautada na ética e respeito ao próximo. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio prestado aos projetos culturais, esportivos e sociais do Bunkyo de Mogi das Cruzes. Somos muito gratos por vocês compartilharem conosco a missão de manter viva a cultura japonesa no município. Parabéns pelos 26 anos, que venham os próximos.”

Miguel Assis

Presidente da AEAMC

“O jornal A Semana para mim é sinônimo de informação de qualidade. Se aconteceu, ou vai acontecer, você fica sabendo de tudo, na medida certa!”

Eu tive o prazer de ser entrevistado para a coluna On Business, e foi incrível a capacidade que a Fabíola teve em descrever minha trajetória, como penso e como sou!”

João Bosco Camargo de Souza

Presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC)

“Em nome de toda a diretoria e dos associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, parabenizo o jornal A Semana e a coluna On Business por seus 26 anos. Desde a sua fundação, o A Semana tem sido uma fonte confiável de informação e um elo vital entre os cidadãos mogianos e os eventos que moldam nossa cidade. Seu compromisso com a precisão, imparcialidade e relevância é verdadeiramente louvável. Que esta jornada de sucesso perdure por muitos anos. Parabéns a toda a equipe do A Semana por essa conquista significativa.”

Glaucia Dias

Gerente de Comunicação e Marca na Suzano

“Parabéns jornal A Semana e coluna On Business pelo aniversário de 26 anos e também pelo compromisso de seguir informando a população de Mogi e toda região com transparência e respeito!

A Suzano, que também está em ano de comemoração, celebrando seus 100 anos, reconhece a importância do A Semana para toda a sociedade. Parabéns!”

Haroldo Onoda

Diretor cultural do Bunkyo de Mogi das Cruzes

“Parabéns ao Jornal A Semana e a coluna On Business, conduzida pela talentosa Fabíola Pupo! São 26 anos de muita informação e insights valiosos. Desejo felicidades e sucesso contínuo!”

Diego Nóbrega

Superintendente do Suzano Shopping

“Nesta data, expressamos nossos aplausos e votos de sucesso ao jornal A Semana e à coluna On Business, em nome do Suzano Shopping. Completar 26 anos é uma marca histórica e simbólica, num mundo em que o jornalismo se mostra cada vez mais necessário para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, democrática e bem informada. Que venham novas conquistas e parcerias de sucesso. Parabéns a todos do A Semana”.



Silvana Santiago

Superintendente do Patteo Urupema Shopping

“Parabéns ao jornal A Semana e à coluna On Business pelos 26 anos de história, de perseverança no jornalismo, com inovação, competência e credibilidade. O Patteo Urupema Shopping deseja sucesso e vida longa em sua jornada. E que este importante veículo jornalístico, que conquistou uma legião de leitores e parceiros ao longo de sua existência, continue firme e forte no propósito de bem informar e servir à população”.

Wesley de Paula

Gestor do Colégio Gênesis

“É com imensa satisfação que celebramos o aniversário de mais um ano do jornal e da coluna On Business, um marco notável em sua trajetória de 26 anos de serviços prestados à comunidade.

Ao longo desses anos, o Colégio Gênesis teve a honra de acompanhar o brilhante trabalho do jornal e da coluna, reconhecendo seu compromisso com a verdade, a ética e o jornalismo de qualidade. Agradecemos imensamente à Fabíola Pupo por sua dedicação incansável e por nos proporcionar um espaço para divulgarmos nossas iniciativas e contribuirmos para o debate de ideias na comunidade.

Neste momento especial, o Colégio Gênesis manifesta seus mais sinceros votos de parabéns ao jornal e à coluna On Business. Que continuem trilhando um caminho de sucesso, sempre comprometidos com a informação de qualidade e a promoção do bem-estar social. Desejamos que os próximos anos sejam ainda mais prósperos e repletos de realizações.”

Maria Teresa Borges Arbulu

Publicitária, Conselheira para Projetos Especiais OBSERVE Branding, Conselheira Voluntária AACD e Diretora Voluntária na Associação de Profissionais de Propaganda

“É com muita alegria que comemoramos os 26 anos do jornal A Semana e da coluna On Business. Lembro bem da coragem e ousadia de João Manoel e Fabíola Pupo com os preparativos do lançamento de um novo jornal semanal para Mogi e região. Uma marca que nasceu em formato tabloide e impresso, evoluiu com toda a transformação digital e hoje entrega conteúdo em tempo real nos canais digitais.

Parabéns à Fabíola por liderar esta jornada de sucesso, sempre guiada pelo espírito empreendedor, que se vê presente em seus filhos, Muriel e Marcel.

Deixo um abraço para a publicitária, jornalista e diretora da APP Alto Tietê, querida Fabíola, que sempre soube combinar o mix pra dar o match – marketing que impulsiona negócios, propaganda que comunica com emoção e eventos que criam experiências inesquecíveis!

Feliz 26 anos para a equipe do jornal A Semana!”

Naomi Design de Eventos e Coquetel Botânico oferecem qualidade e personalização

Empresas atenderam o jornal A Semana no seu 26º aniversário

Com direção de Danilo Alves da Silva, as empresas Naomi Design de Eventos e Coquetel Botânico estão se destacando em Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê, pelo seu profissionalismo e competência.

A Naomi Design de Eventos foi fundada por Danilo e Ivy Naomi Komai, em 2016, e preza pela transformação de sonhos em realidade.

De acordo com Danilo, a sua idealização ocorreu durante a jornada do casamento dos fundadores. Perceberam a falta de opções que realmente capturassem o que eles queriam para a tão esperada cerimônia. “Com determinação e uma visão clara em mente, decidimos preencher essa lacuna no mercado, dando vida à Naomi Design de Eventos”, relata.

Desde a sua criação, a Naomi Design de Eventos cresceu e se tornou uma referência no setor de eventos sociais e casamentos, com uma abordagem voltada totalmente para o gosto e vontade do cliente.

O casal conta que o segredo do sucesso é a atenção que disponibiliza aos detalhes e o compromisso em superar as expectativas, combinando habilidades complementares para oferecer um serviço completo, personalizado e com qualidade.

A equipe atende vários estilos de decoração, desde clássico e romântico até moderno e minimalista, sempre adaptando-nos às preferências e visão dos contratantes.

Para dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos, Danilo se juntou a Fátima Bortolanza e Vítor Cardoso Bertoi para abrir a empresa Coquetel Botânico, um bar itinerante de drinks.

No início em 2023, o bar foi criado para levar uma abordagem inovadora e criativa para o mundo dos eventos, combinando drinks artesanais e decoração floral. A personalização e a qualidade novamente são prioridades.

Segundo o proprietário das duas empresas, “tanto a Naomi quanto o Coquetel Botânico oferecem serviços de alta qualidade e personalização para eventos sociais, principalmente casamentos e miniweddings”.

O Coquetel Botânico, além das bebidas tradicionais, faz sucesso com os drinks autorais, destacando-se o que leva o nome da empresa, o Gin Tônica Autoral e o Botânico Royale.

A Naomi Design de Eventos é a responsável pela decoração das últimas três festas de aniversário do jornal A Semana. E, neste ano, não seria diferente.

Já o Coquetel Botânico, por estar a menos tempo no mercado, se fez presente pela primeira vez na festa de 26 anos do semanário.

Crédito: @renattonomura



Elegância e personalização são pontos fortes da Naomi Desing de Eventos

Crédito: @renattonomura



Drinks autorais são o carro-chefe do Coquetel Botânico

A Semana, 26 anos em suas mãos

A superintendente, Fabíola Pupo, conta sobre as mudanças que o jornal passou nestes 26 anos

Em 8 de maio de 1998, Fabíola Pupo e João Manoel Beraldi de Almeida fundaram o jornal A Semana. Com a qualidade das matérias produzidas, o veículo de comunicação atingiu positivamente os leitores, alcançado de imediato a liderança no segmento de jornal semanal.

Nesses últimos anos, vários fatos importantes aconteceram, mas, sem sombra de dúvidas, o mais inesperado foi a pandemia do Corona Vírus. Fato esse que felizmente não impediu a continuidade e compromisso com leitores e parceiros em distribuir nosso jornal impresso e entregar as notícias por meio das reportagens e entrevistas com muita qualidade, alcançando o objetivo de informar Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê.

Nesta edição especial, entrevistamos a superintendente Fabíola Pupo para mostrar seu olhar e contar um pouco mais da história deste jornal, que tem como missão levar informação, entretenimento e cultura aos leitores, com imparcialidade e resultado para as empresas anunciantes que patrocinam este longevo empreendimento.

– Fabíola, em 26 anos, muitos acontecimentos se passaram. Neste período, o que mudou no jornal?

Muitas mudanças ocorreram ao longo destes 26 anos. Falando na cidade Mogi, onde construímos nossa sede, acompanhamos o crescimento populacional; a modernização da cidade e o desenvolvimento de bairros periféricos; a maturidade do comércio local, estimulando os mogianos a consumir cada vez mais na sua própria cidade… Acompanhamos as mudanças políticas e informamos o trabalho de cinco prefeitos, em oito mandatos, assim como a repercussão local face às imposições da agenda nacional. Nestes 26 anos, a Redação do jornal abriu espaço para estagiários que vejo hoje como competentíssimos colegas de profissão. Sempre buscamos estar em sintonia com o mercado internacional e fomos pioneiros em entrar no mundo digital, com a criação de site – hoje, portal – e o primeiro veículo impresso a mudar o formato de standart para o atual germânico. Foram muitas mudanças. O jornal A Semana tem escrito a história da nossa cidade e região a muitas mãos ao longo teste tempo.

– Agora, com uns anos após a pandemia, alguns pontos voltaram ao normal na vida das pessoas. Mas, até então, o mundo precisou se reinventar. Com o jornal, não foi diferente. Como o jornal se reinventou durante a pandemia?

Nesta oportunidade, meus filhos Muriel e Marcel já eram peças fundamentais dentro da empresa e, é claro que, esta situação não constava em nosso planejamento (acho que nem no de ninguém…). Eles foram meu esteio quando, por medida de segurança ou escassez de informações, me vi no grupo de risco e decidi “ficar em casa”, reclusa. Mesmo sem minha presença física, não houve demissões, nem deixamos de imprimir e entregar o jornal. E, por iniciativa da Muriel, comecei a fazer lives a partir do escritório que montei em minha casa.

– Para você, qual foi o fato mais marcante nesses 26 anos?

Para mim, Fabíola, o fato mais importante que aconteceu ao longo destes anos, foi quando o jornal completou dez anos e eu recebi o título de cidadã mogiana da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, por iniciativa do vereador Nabil Safiti, pelo reconhecimento de utilidade pública em levarmos informação de maneira gratuita aos munícipes. Sinto-me muito honrada todos os dias, quando vejo o quadro do diploma na parede da minha sala!

– O jornal entrou na era digital. Como você vê esse progresso quando se fala em informação completa concorrendo com as redes sociais, com o imediatismo?

Sempre fomos receptivos à era digital. Logo no início dos anos 2000, inauguramos nosso site, que hoje é um portal de notícias, com atualização diária. Também ingressamos nas diferentes mídias sociais que foram surgindo e há um ano abrimos a agência digital 2P. Acredito que o jornalismo digital complementa e amplia a comunicação, e sempre temos o compromisso de não publicar, nem em nossas redes, notícias que não foram checadas em suas fontes, em busca de protagonismo ou cliques.

– Além do jornal completando 26 anos, a sua coluna On Business também faz aniversário. Como é conseguir ter tantos anos de colunismo? O que destaca a sua coluna de outras?

A editoria On Business, página a qual sou responsável, é composta na verdade de três colunas: Fique Sabendo (que na verdade já tem 31 anos), On Business e Em Evidência. Desde sua idealização busquei entregar como diferencial, além do lado social, o que empresários e profissionais fazem nos setores produtivos da cidade, seja na indústria, comércio, serviços, artes ou agro.

– Você tem, também, o podcast Pod.falar com Fabíola Pupo, que teve início com lives na pandemia. Como está sendo as entrevistas no estúdio do programa?

Apesar de atuar há 46 anos somente na mídia impressa, minha formação é Comunicação em Propaganda, Marketing e Jornalismo. Dentro da área, sempre estou disposta a encarar desafios. Acho que esse é meu combustível. Também o podcast no canal ATCast foi iniciativa da Muriel – ela adora me “cutucar”. Levo as entrevistas com leveza e sem compromisso técnico, pois não domino a mídia eletrônica, mas a cada entrevista, aprendo mais sobre determinados assuntos ou me divirto com os convidados. É gratificante e ainda agrega mais visibilidade ao jornal A Semana.