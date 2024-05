Hospital Municipal de Mogi das Cruzes recebe selo de qualidade

A certificação é chancelada junto com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB

O selo de qualidade “UTI Eficiente” foi entregue ao Hospital Municipal de Mogi das Cruzes (HMMC), nesta semana. Trata-se de um certificado concedido a Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de todo o país que apresentaram boa eficiência no ano anterior, de acordo com as Matrizes de Eficiência geradas pelo sistema Epimed Monitor, da Epimed Solutions – empresa que chancela a certificação juntamente com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

O HMMC utiliza os escores EPM Mortalidade e SAPS 3 para a avaliação dos indicadores das taxas de mortalidade (TMP) e de utilização de recursos (TURP) padronizadas na matriz de eficiência. As UTIs são diferenciadas em função do perfil dos pacientes atendidos, sendo as unidades cardiológicas aquelas em que foram internados 50% ou mais de pacientes cardiológicos clínicos, cirúrgicos ou submetidos a procedimentos invasivos cardiológicos, e as demais UTIs, aquelas com menos de 50% de internações por essas causas.

Para a secretária adjunta de Saúde, Rosângela Cunha, a premiação demonstra a seriedade dos serviços prestados à população mogiana. “Conquistar esse selo é motivo de orgulho para a gestão e a certeza de que estamos no caminho certo. Parabéns à equipe”, afirma. A diretora-geral do Hospital, Amanda Correa da Cruz, destacou a importância desse reconhecimento. “Receber o selo de ‘UTI Eficiente’ é um marco significativo para nós, pois evidencia a qualidade dos serviços prestados em nossa unidade de terapia intensiva. Este selo não apenas confirma a excelência do trabalho diário, mas também ratifica o compromisso contínuo de nossas equipes em proporcionar os melhores cuidados aos pacientes críticos internados”, afirmou. O HMMC é gerenciado pela Fundação do ABC.

A entrega da premiação ocorreu em 8 de maio. Entre os critérios analisados para recebimento dos certificados estão diretrizes pré-definidas pela AMIB e pela Epimed, utilizadas para a classificação das UTIs para pacientes adultos que utilizam o sistema Epimed Monitor. Além disso, é necessário que as UTIs tenham utilizado o sistema Epimed Monitor durante todos os trimestres do ano de referência, anterior à concessão da certificação, com número mínimo de internações em função do tamanho da UTI e com boa integridade de preenchimento dos dados.

A premiação foi pela boa eficiência em 2023