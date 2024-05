Shows agitam a quermesse da Festa do Divino no último fim de semana de festividade

Mais de duas mil pessoas participam deste momento diariamente

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes entra na reta final, neste fim de semana, com uma intensa programação. Os shows são uma pedida, na quermesse, no bairro Mogilar. Com entrada gratuita, eles ocorrem no palco principal com opções para todos os gostos.

Nesta sexta-feira (17), às 20h15, quem sobe ao palco é o cantor e compositor Ivan Lins. Ele, que está celebrando 50 anos de carreira, promete emocionar a todos com um repertório que comemora todos esses anos de carreira. A canção Bandeira do Divino, composta por ele e por Vitor Martins, é uma celebração da fé e da esperança do povo brasileiro.

Às 22h30, a Banda Combo vai tomar conta do espaço musical da quermesse. A banda que interpreta clássicos do rock foi formada em 2019, em Mogi das Cruzes. Atualmente, a Combo é composta por três amigos apaixonados por rock: Serginho, vocalista e guitarrista e violonista; Fábio Chileno, vocalista e baixista; e Rafa Domingues, vocalista e tecladista. Juntos, estão despontando no cenário do entretenimento na região do Alto Tietê. Inspirados por lendas do rock, como Aerosmith, Pink Floyd, The Police, Queen, e muitos outros, a Combo tem como objetivo não apenas homenagear essas bandas icônicas, mas também imprimir sua própria identidade em cada interpretação. Eles têm um repertório recheado de clássicos que atravessam gerações, levando o público a uma viagem nostálgica e cheia de emoção.

A programação segue no sábado (18), a partir das 19h15, com uma das maiores cantoras da música católica do país: Adriana Arydes. Dona de uma voz inconfundível e de um carisma singular, ela possui mais de 20 anos de estrada, dez CDs e 2 DVDs gravados e uma das carreiras mais sólidas do segmento religioso. Às 21h30, a atração é a Banda Latitude e Convidados.

Missa Campal

Às 15 horas, ocorre a Missa Campal com celebração do padre Michel dos Santos, pároco na Paróquia Nossa Senhora do Socorro.

A quermesse da Festa do Divino está localizada no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica), no bairro Mogilar.

Nesta sexta (17), ela funcionará das 18h30 às 23 horas e no sábado (18) e domingo (19), das 14 horas às 23h30.

