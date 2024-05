Maio Amarelo: ações são feitas para conscientização da população

Próximos dias terão a “Semana de Conscientização de Transporte Escolar”, atendimento da Escola Mirim de Trânsito para quatro unidades de ensino e ação de pilotagem segura para motoboys

Maio é considerado o mês de conscientização da população sobre adotar medidas educativas e seguras no trânsito, através dos conceitos da direção defensiva. Por isso, os motociclistas que passaram pelo trecho inicial da rodovia Mogi-Dutra na tarde da última sexta-feira (03) receberam orientação sobre segurança viária em uma ação realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a concessionária Ecopistas e a Guarda Municipal. A ação faz parte da programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes.

Durante a ação, os motociclistas receberam material informativo e orientações da equipe da Diretoria de Educação para o Trânsito e Segurança Viária sobre comportamento seguro em ruas, avenidas e rodovias. Já os representantes da concessionária Ecovias, fizeram a entrega de antenas para ampliar a segurança dos motociclistas, principalmente com relação a linhas cortantes.

Os órgãos de segurança fizeram a verificação das condições das motocicletas e da documentação dos veículos e dos condutores.

O trabalho com quem circula pelas ruas e avenidas com motocicletas continuará a ser realizado nesta terça-feira (07/05). Desta vez, com uma ação de Pilotagem Segura voltada a motoboys, no Largo da Feira de Braz Cubas. A ação é uma parceria com os representantes da Yamaha na cidade e com a Transportadora Digital Script Port.

Das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas, os participantes receberão treinamento com noções teóricas e práticas de condução em curvas, frenagem e situações adversas. A mesma ação ocorrerá também nos dias 21 e 28 de maio.

Semana de Conscientização de Transporte Escolar

Nesta semana, a programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes continua nesta segunda (06), com a “Semana de Conscientização de Transporte Escolar”, realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e a Secretaria Municipal de Educação. O trabalho será realizado até sexta-feira (10), com atendimentos da Escola Mirim de Trânsito a quatro escolas. A ação terá as orientações teóricas e práticas da estrutura aos alunos, com atividades na pista da Escola Mirim, além de informações voltadas ao transporte escolar.

Ainda nesta segunda-feira, a escola municipal Coronel Almeida, do Centro, será atendida na modalidade itinerante, quando as equipes vão até a unidade escolar. Já na terça-feira (07), a unidade beneficiada será a escola municipal Nossa Senhora da Conceição, que irá até a estrutura do Departamento de Educação para o Trânsito e Segurança Viária, em Cézar de Souza.

Os outros atendimentos serão realizados também na modalidade itinerante. Na quarta-feira (08), participarão os alunos da escola municipal Henrique Peres, da Vila Industrial. No dia seguinte, quinta-feira (09), o trabalho será realizado na escola municipal Prof.ª Teresa Martins Pinhal, na Vila Jundiaí. Fechando a semana, na sexta-feira (10), as ações voltam à escola municipal Coronel Almeida.

O trabalho voltado ao transporte escolar foi iniciado na última sexta-feira (03), com o 1º Encontro de Condutores e Monitores do Transporte Escolar – “Respeite e Amarelinho”, com os funcionários do transporte escolar municipal. A formação reuniu cerca de 300 profissionais e tratou de temas como a importância do transporte escolar, o atendimento ao aluno, a rotina de condutores e monitores, as fases de desenvolvimento das crianças, como lidar em situações de conflito, o que fazer em situações de emergência e como trafegar com equilíbrio.

Mais informações sobre a programação do Maio Amarelo, em Mogi das Cruzes, podem ser obtidas pelo e-mail mobilidade.mogi@mogidascruzes.sp.gov.br.