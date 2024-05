Prefeitura de Mogi das Cruzes anuncia nova via para facilitar acesso ao Centro

Prefeitura e empresa parceira investem em infraestrutura viária

Em breve, Mogi das Cruzes contará com uma nova rua para facilitar o acesso e a circulação na região central da cidade. A via ligará a avenida Governador Adhemar de Barros à rua Professor Flaviano de Melo e está sendo construída no espaço do Centro de Apoio aos Serviços Municipais (Casem), em parceria com uma empresa de construção civil, como mitigação de investimentos realizados no município.

A nova via terá mão única, no sentido avenida Governador Adhemar de Barros – rua Professor Flaviano de Melo, e dará melhor funcionalidade ao Complexo Viário Tirreno Da San Biágio. Com o novo trajeto, os motoristas que vêm do Mogilar e desejam chegar ao Centro não precisarão ir até a praça da Maçonaria, reduzindo o percurso para cerca de 250 metros, em comparação com o caminho atual de aproximadamente um quilômetro.

As equipes estão trabalhando na demolição de um galpão do Casem e na movimentação de terra e preparação do solo para a construção da nova rua. A via terá duas faixas de rolamento e também facilitará o acesso aos motoristas que pretendem chegar a bairros Alto do Ipiranga, Chácara Jafet e Vila Rubens, já que cria um novo corredor com a rua Sebastião Furlan para acesso à avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

Além disso, as obras incluem a construção de vagas de embarque e desembarque na praça Sacadura Cabral, sem permitir o estacionamento de veículos. Também será reservado espaço para táxis. Essa medida trará mais segurança e comodidade aos usuários dos trens da CPTM na estação Mogi das Cruzes. As novas vagas também contribuirão para a fluidez do tráfego na rua Dr. Ricardo Vilela, evitando que os veículos interrompam a via para o embarque e desembarque de passageiros.

As obras na praça, que tiveram início nessa terça-feira (30/04), são realizadas no período noturno para minimizar os impactos à circulação de pedestres e veículos durante o dia. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final de maio.

Essa iniciativa faz parte dos esforços da Prefeitura de Mogi das Cruzes para melhorar a mobilidade urbana na cidade, em parceria com empresas que realizam investimentos no município, proporcionando eficiência na execução dos serviços e economia para os cofres públicos. O investimento da empresa nas obras anunciadas é de R$ 800 mil.

Obras já começaram na região central