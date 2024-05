Último disco de Henrique Abib está nas plataformas digitais a partir de amanhã

Composto por 11 faixas, o disco conta com vários intérpretes e produzido por Mateus Sartori

“Meu Quintal”, último disco do mogiano Henrique Abib, estará na íntegra em todas as plataformas digitais a partir de amanhã (16), data em que o compositor completaria 67 anos. Essa será a primeira vez que o público poderá conferir a capa do álbum, feita por André Otani e Weberson Santiago, tal qual Abib havia encomendado, antes de falecer, vítima de um câncer no fígado.

Produzido por Mateus Sartori, amigo pessoal de Abib, o disco foi gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música de Mogi das Cruzes (EMAM), por meio de edital municipal. Composto por 11 faixas, têm intérpretes como Gui Bandeira, Pedro Abib, Aline Chiaradia, Paulo Henrique (PH), Gui Cardoso, Mateus Sartori, Waldir Vera, Valéria Custódio e Lívia Barros.

“Sambaqui” foi a canção escolhida para a estreia do álbum e o primeiro single que foi mostrado para a audiência.

Com arranjos e instrumentação de Danilo Silva e Evandro dos Reis, “Meu Quintal” reúne apenas composições de Abib. Acostumado às parcerias em “Teu nome” (2000), “O que Min’Alma Velha Guarda” (2009) e “O Filho do Quilombo” (2020), dessa vez a ideia era um registro de memórias e reflexões alimentadas ao longo do tempo.

A própria capa do disco foi assim, como conta Sartori. “Eu tinha feito alguns modelos e levei para o Henrique no hospital, mas ele não gostou. Ele acabou detalhando ao André Otani como ele queria essa capa, com as bolinhas de gude, bandeirinhas de São João. O André fez o esboço e levou para o Weberson, que é um baita ilustrador, e realizamos a capa exatamente como ele queria. Infelizmente não conseguimos mostrar para ele em vida”, explica Sartori.

O disco “Meu Quintal”, assim como outros trabalhos de Abib podem ser conferidos nas plataformas Spotfy, Deezer e Apple Music.