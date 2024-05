Bases do Mogi Basquete jogam campeonato da Federação Paulista de Basquete

Com entrada gratuita, jogos da base preenchem a semana

Nessa quarta-feira, (1), o Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos recebeu partidas de basquete com os times de base (categorias sub-12 a sub-18) de Mogi das Cruzes. A ação, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, teve início a partir das 9 horas, na Vila Mogilar.

No sábado (04/05) e na quinta-feira (08/05), é a vez dos jogos serem em Santo André. Já na segunda e terça (05 e 06/05), o ginásio municipal volta a receber os jogadores.

Para acompanhar os campeonatos de base da Federação Paulista de Basquete (FPB) que têm entrada gratuita, os interessados devem se dirigir ao equipamento nos horários das disputas que vão até antes das 22 horas.

As equipes de base do Mogi Basquete encararam em casa o E.C. Pinheiros e o Clube Esperia. Nas primeiras partidas do dia, as categorias do sub-12 ao sub-15 jogaram contra o Pinheiros.

O sub-12 venceu o adversário por 60 a 49, mas os sub-13, 14 e 15 perderam, respectivamente, por 43 a 72, 35 a 105 e 75 a 50.

Já os sub-16 e 18 garantiram a vitória, levando o placar por 65 a 40 e 74 a 63 contra o Esperia.

Confira os horários dos próximos jogos em casa.

05/05 – Sub-15, às 10 horas, contra Clube Paineiras de Morumby.

06/05 – Sub-20, às 20 horas, contra Liga de Basketball da Baixada Santista (LBBS)

Local: Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos – Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Vila Mogilar

Partidas de basquete esquentaram o feriado do Dia do Trabalho