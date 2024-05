‘Workshop Ayurveda – Sabor, Vida e Temperança’ tem inscrições abertas

Ao todo, há 60 vagas disponíveis para mulheres com mais de 16 anos

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher – Projetos Especiais, abre nesta segunda-feira (06/05), as inscrições para 60 vagas do “Workshop Ayurveda – Sabor, Vida e Temperança” para mulheres maiores de 16 anos. As interessadas em participar da atividade podem efetuar o cadastro comparecendo ao Departamento da Mulher, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) ou por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

A atividade está prevista para ocorrer em 17 de maio (sexta-feira), das 19 às 20h30, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), situado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro. O workshop será ministrado pela terapeuta Michele Sinohara e terá o objetivo de informar sobre o que é o Ayurveda, sistema medicinal alternativo desenvolvido na Índia há quatro milênios, e como ele pode ser um pilar na saúde da mulher moderna.

Durante o workshop, as participantes terão a oportunidade de explorar a sabedoria dos alimentos, descobrindo como resgatar o sabor de cada ingrediente e integrá-lo na cultura contemporânea. Este aprendizado visa cultivar o equilíbrio na busca pela saúde e bem-estar.

Para a diretora de Projetos Especiais, Sandra Lopes Nogueira, a iniciativa representa uma oportunidade valiosa para as mulheres explorarem as técnicas que serão demonstradas. “É uma chance de mergulhar em conhecimentos que oferecem uma perspectiva da saúde, integrando mente, corpo e espírito. Esperamos que as participantes possam colher conhecimento e experiências transformadoras que as capacitem a cuidar de si mesmas de uma maneira mais completa e consciente”.

A primeira-dama, Larissa Ashiuchi, destaca a importância do evento para promover o empoderamento feminino e o autocuidado. “É fundamental proporcionar às mulheres espaços de aprendizado e reflexão sobre sua saúde. Estamos muito felizes em oferecer essa oportunidade em parceria com o Departamento da Mulher e a Michele Sinohara, e esperamos que todas as inscritas possam aproveitar ao máximo esse momento de descoberta e autoconhecimento”, destaca.