Encontros formativos atingirão 1,9 profissionais da Educação

Eventos para aprimorar e valorizar profissionais acontecerão em Mogi

Na sexta-feita (03/05), a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes realizará três encontros formativos para mais de 1,9 profissionais.

Os eventos receberão Auxiliares de Desenvolvimento da Educação, que atuam em creches e escolas de educação infantil, e duas turmas de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), no Cemforpe. A programação conta ainda com o 1º Encontro de Condutores e Monitores do Transporte Escolar. Neste dia, as unidades escolares da rede municipal farão o Conselho de Classe/Turma do 1º Bimestre.

De acordo com a secretária de Educação, Marilu Beranger, essas formações são oportunidades para aprimorar habilidades e valorizar os profissionais que atuam no dia a dia das escolas.

A formação, organizada pelo Departamento Pedagógico, atenderá mais de 1,2 mil ADIs das creches subvencionadas e municipais, divididos em dois períodos no Cemforpe. O tema principal será a palestra “Um banho de linguagem: A Literatura e as Infâncias”, com o chefe de Divisão de Educação Básica, Mitch Almeida, que abordará a inter-relação entre literatura e infâncias. O encontro também terá uma mediação de leitura e uma apresentação cultural com o grupo BaiLaporte, da EM Dr. Benedito Laporte Vieira da Motta (Jundiapeba).

Já no auditório do prédio-sede da Prefeitura, o Departamento de Alimentação Escolar (DAE) receberá profissionais que atuam nas cozinhas de creches e escolas de educação infantil da rede municipal para uma conversa sobre a alimentação das crianças. A equipe técnica do departamento elaborou a Cartilha da Alimentação Saudável na Primeira Infância, documento que trata desde o aleitamento materno até a evolução alimentar dos pequenos.

O 1º Encontro de Condutores e Monitores do Transporte Escolar Municipal, organizado pelo Departamento de Gestão de Operações, na Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes, reunirá cerca de 300 participantes, entre motoristas e monitores do transporte escolar municipal, profissionais contratados e técnicos da Secretaria de Mobilidade Urbana. Os temas abordados serão a formação de condutores e monitores do transporte escolar, o trabalho com as crianças, situações de emergência e o tráfego com equilíbrio.

Cemforpe recebe profissionais que terão aprimoramento