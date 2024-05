Cantares do Divino acontece nesta sexta, no Theatro Vasques

Em decorrência da grande procura dos convites, o musical será transmitido on-line

A Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL) promove o espetáculo “Cantares do Divino”, nesta sexta-feira (3), no Theatro Vasques, a partir das 19 horas.

Em razão da grande procura por convites, que se esgotaram rapidamente, o musical terá a transmissão ao vivo pela página do Facebook da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes (https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes). A troca pelo ingresso foi a doação de um quilo de alimento não perecível.

A programação do espetáculo, cujo tema é o Divino Espírito Santo, prevê 19 apresentações, com interpretação de cantores, compositores renomados, grupos de Folia do Divino e de Congada do cenário musical de Mogi das Cruzes e da Região do Alto Tietê, como Aline Chiaradia, Michael Meyson, Henriette Fraissat e Paulo Henrique, dentre outros. Além disso, haverá rezas, como a Oração do caipira ao Divino Espírito Santo, de Josemir Ferraz Campos, declamada por José Benedito Dias Lemos, voluntário na Festa do Divino, em especial na Entrada dos Palmitos.

O idealizador do evento, Josemir Ferraz Campos, titular da cadeira nº 7 da AMHAL, adianta um pouco sobre como será o evento: “É uma coletânea de músicas de diferentes vertentes, como MPB, música sertaneja, Folia do Divino e cultura afro. Ele consistirá em documentar as diferentes manifestações musicais que envolvem esta multissecular festa tão cara às tradições das populações de Mogi das Cruzes e da região do Alto Tietê. São artistas que, por meio de suas artes, abrilhantam as diferentes edições da tradicional festividade ao longo dos anos”.

Outro aspecto que levou a AMHAL à realização deste evento, segundo o seu Josemir, é para preservar a história musical na Festa do Divino. “As manifestações musicais que permeiam a tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes têm poucos registros sistemáticos, ficando muitas das vezes, restritas às tradições orais, correndo o risco de se perderem ao longo do tempo. Registrá-las de maneira que fiquem asseguradas, para que não se percam e para que sirvam para manutenção desses aspectos da cultura popular são de suma importância, razão por que, justificam este espetáculo”, esclarece o idealizador deste evento.

Neste ano, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será realizada de 9 de maio a 19 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da Misericórdia”. Os Festeiros e os Capitães de Mastro são, respectivamente, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego e Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos.

Musical teve troca de alimentos não perecíveis por convite