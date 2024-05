Promoção de Dia das Mães terá kits de autocuidado para seus clientes

A participação pode ser garantida com compras a partir de R$ 500

A campanha “Para Quem Ama Cuidar”, do Mogi Shopping, teve início nessa terça-feira (30/4), em homenagem às mães. O shopping irá sortear 10 sessões de beleza e bem-estar do Inka Beauty Spa, de Mogi das Cruzes, e também presenteará clientes com produtos da Natura.

A cada R$ 500 em compras realizadas nas lojas e quiosques participantes da campanha, os clientes podem cadastrar os cupons fiscais no aplicativo do Mogi Shopping e, com isso, receberão um número da sorte, que dá direito a concorrer a um dos 10 Days Spa no Inka Beauty. Quanto mais números, mais chances de ganhar. A promoção vai até dia 13 de maio e o sorteio será realizado pela loteria federal no dia 15. Já o resultado anunciado será comunicado aos premiados, no dia 16.

Também a cada R$ 500 em compras, os clientes ganham um presente com produtos da Natura (hidratante corporal, creme para as mãos e sabonetes), limitado a um brinde por CPF, até o término do estoque. Neste caso, o cadastro das notas para receber o brinde também acontece por meio do aplicativo e, após isto, a troca deve ser realizada no espaço especialmente montado para o atendimento ao público.

O balcão de trocas fica ao lado da loja Hering e funciona todos os dias, das 10h às 22h. O aplicativo do shopping para cadastro está disponível gratuitamente para Android e IOS.

E tem mais presente: clientes do programa de benefícios Juntos, ganharão um spa de mãos no espaço especial montado pelo Inka, no ponto de trocas. Basta acessar o aplicativo, resgatar o cupom e agendar a sessão. O spa funcionará de segunda a sábado, das 15h às 19h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.