Itaquá libera a 4ª dose contra a Covid-19 para pessoas de 35 anos

A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba liberou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 35 anos. A ampliação tem por objetivo impulsionar a imunização contra o vírus na cidade. A campanha segue disponível de segunda a sábado, das 8h às 16h, nas unidades básicas de saúde, exceto na USF Jardim Josely.

A pasta reforça que para receber a dose é necessário já ter completado quatro meses desde a dose anterior. “Estamos avançando semanalmente nossa campanha. Isso representa todo o esforço que é dedicado para que cada vez mais pessoas recebam os imunizantes dentro do prazo estabelecido. Nossas equipes estão comprometidas com isso”, declarou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Para receber a aplicação é fundamental apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e cartão vacinal. O prefeito Eduardo Boigues também destacou a importância da vacinação na cidade. “Todos os dias nossos índices de vacinação são ampliados. Cada dose aplicada é um motivo de celebração, seja a primeira, segunda, terceira ou a quarta dose”, completou.

Poá também liberou a segunda dose para este público. Em Mogi, ainda não há data confirmada para o início do agendamento de quarta dose para o público 35+. A Secretaria de Saúde aguarda orientações do Governo do Estado com relação a isso.